पुणे: BJP-शिवसेना में अनबन? MLA ने मंत्री चंद्रकांत पाटिल पर गैंगस्टर से संबंध का आरोप लगाया

पुणे BJP यूनिट ने शिवसेना नेता और पूर्व MLA रविंद्र ढांगेकर के खिलाफ शिकायत करने की योजना बनाई है. ढांगेकर ने दावा किया कि मंत्री चंद्रकांत पाटिल के कार्यालय के एक स्टाफर का संबंध गैंगस्टर निलेश घैयवाल से है. भाजपा ने इसे पब्लिसिटी स्टंट बताया और चेतावनी दी कि अगर ऐसा जारी रहा तो पार्टी अपनी प्रतिक्रिया देगी.

महाराष्ट्र सरकार में मंत्री चंद्रकांत पाटिल (Photo: X/Chandrakant Patil)
महाराष्ट्र में महायुति गठबंधन के भीतर बढ़ती राजनीतिक तनातनी के बीच पुणे BJP यूनिट ने शिवसेना नेता और पूर्व MLA रविंद्र ढांगेकर के खिलाफ शिकायत करने की योजना बनाई है. ढांगेकर ने आरोप लगाया था कि मंत्री चंद्रकांत पाटिल के कार्यालय के एक स्टाफर का कथित तौर पर संबंध गैंगस्टर निलेश घैयवाल से है.

ढांगेकर कस्बा पेठ से पूर्व MLA हैं, जबकि पाटिल कोथरुड विधानसभा सीट का प्रतिनिधित्व करते हैं. भाजपा पुणे अध्यक्ष धीरज घाटे ने कहा कि ढांगेकर के आरोप बेनामी और पब्लिसिटी स्टंट हैं.

क्या बोले धीरज घाटे

उन्होंने कहा, 'ढांगेकर कई पार्टियों में रह चुके हैं और अब वे भूल गए हैं कि उनकी पार्टी महायुति गठबंधन में BJP की साथी है. उनका यह व्यवहार केवल ध्यान आकर्षित करने की कोशिश है. अगर वे ऐसा जारी रखते हैं, तो हम अपने तरीके से जवाब देंगे.'

रोड रेज़ घटना में गोली चलाने का मामला हुआ था दर्ज

घैयवाल पर हत्या और वसूली जैसे आरोप हैं और जानकारी के मुताबिक वे विदेश भाग चुके हैं. हाल ही में उनके सहयोगियों पर पुणे में रोड रेज़ घटना में गोली चलाने का मामला दर्ज हुआ था. इसके बावजूद गैंगस्टर ने पासपोर्ट हासिल कर लिया, जिससे महाराष्ट्र गृह विभाग की छवि प्रभावित हुई.

BJP पुणे यूनिट ने चेतावनी दी है कि पार्टी नेतृत्व से शिकायत की जाएगी और उम्मीद है कि शिवसेना नेतृत्व ढांगेकर को नसीहत देगा. यह घटनाक्रम महायुति गठबंधन के भीतर बढ़ते तनाव और राजनीतिक रणनीति को उजागर करता है.

