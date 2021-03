परमबीर के आरोपों पर गरमाई सियासत, बीजेपी ने कहा- तुरंत इस्तीफा दें महाराष्ट्र के गृहमंत्री अनिल देशमुख

मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह की चिट्ठी ने महाराष्ट्र की सियासत में हलचल बढ़ा दी है. सीएम उद्धव ठाकरे को लिखी इस चिट्ठी में सचिन वाजे और महाराष्ट्र के गृहमंत्री अनिल देशमुख का जिक्र है. परमबीर सिंह ने आरोप लगाया कि देशमुख ने सचिन वाजे को हर महीने 100 करोड़ रुपये वसूली का टारगेट दिया था. ऐसे में अब इस मसले पर सियासी बयानबाजी भी शुरू हो गई है. बीजेपी ने महाराष्ट्र के गृहमंत्री को हटाने की मांग कर दी है.

परमबीर सिंह की चिट्ठी सामने आने के बाद बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि अनिल देशमुख तुरंत गृहमंत्री पद से इस्तीफा दें. वो अगर पद पर रहेंगे तो जांच प्रभावित होगी. उनपर लगे आरोप बेहद गंभीर हैं. फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र में पुलिस का अपराधीकरण किया गया है.

वहीं महाराष्ट्र बीजेपी के नेता किरीट सोमैया ने भी उद्धव सरकार पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि पूर्व पुलिस कमिश्नर (परमबीर सिंह) ने कहा है कि मुंबई में जबरन वसूली चल रही थी और सचिन वाजे गृहमंत्री के एजेंट थे. बीयर बार से लेकर अन्य जगहों से पैसे वसूले जा रहे थे. अनिल देशमुख को अब पद से हटा देना जाना चाहिए.

#WATCH | "..We demand Home Minister's resignation. If he doesn't then CM must remove him. Impartial probe must be conducted..Letter also states that CM was intimated about this earlier so why didn't he act on it?" says Maharashtra LoP Devendra Fadnavis on Param Bir Singh's letter pic.twitter.com/ue7xWbslDt