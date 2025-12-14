scorecardresearch
 
लड़की ने बुक की बाइक टैक्सी, ड्राइवर सुनसान इलाके में ले गया... छेड़छाड़ के बाद करने लगा रेप की कोशिश

ये सनसनीखेज कहानी महाराष्ट्र के कल्याण की है. यहां एक लड़की ने जिम जाने के लिए बाइक टैक्सी बुक की. लड़की बाइक पर बैठी तो चालक तय रास्ते की बजाय सुनसान इलाके में ले गया. वहां वह लड़की से छेड़छाड़ करने लगा और रेप की कोशिश की. पीड़िता की चीख-पुकार सुनकर स्थानीय लोग मौके पर पहुंच गए और आरोपी को पकड़ लिया.

लड़की ने जिम जाने के लिए बुक की थी बाइक टैक्सी. (Photo: Screengrab)
लड़की ने जिम जाने के लिए बुक की थी बाइक टैक्सी. (Photo: Screengrab)

महाराष्ट्र के कल्याण पश्चिम इलाके से एक सनसनीखेज घटना सामने आई है. सिंडिकेट क्षेत्र में एक लड़की के साथ रैपिडो बाइक टैक्सी चालक ने छेड़छाड़ कर दी और रेप की कोशिश की. बाइक टैक्सी चालक लड़की को किसी सुनसान जगह पर ले गया था, जहां इस घटना को अंजाम दिया. पीड़िता के चिल्लाने की आवाज सुनकर स्थानीय लोग पहुंच गए और आरोपी को पकड़ लिया.

जानकारी के अनुसार, लड़की ने शाम के समय जिम जाने के लिए बाइक टैक्सी बुक की थी. बाइक वाला आया और लड़की उस पर सवार हो गई. आरोप है कि बाइक चालक ने इस दौरान तय रास्ते से हटकर किसी और रोड पर बाइक मोड़ दी. युवती को जिम तक ले जाने की बजाय कल्याण पश्चिम स्थित पुलिस लाइन के पास पहुंच गया.

वहां सुनसान और अंधेरे इलाके में ले गया और बाइक रोक दी. इसके बाद आरोपी ने लड़की के साथ छेड़छाड़ करना शुरू कर दी. आरोप है कि उसने रेप करने का प्रयास भी किया.

खुद को खतरे में देख लड़की ने विरोध करना शुरू किया और जोर-जोर से चीखने लगी. पीड़ित लड़की की आवाज सुनकर आसपास मौजूद लोग तुरंत मौके पर पहुंच गए. स्थानीय लोगों ने आरोपी बाइक चालक को पकड़ लिया. गुस्साए लोगों ने बाइक टैक्सी वाले की पिटाई कर दी.

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को कंट्रोल किया. पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया. पीड़िता की शिकायत के आधार पर आरोपी चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है. पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और पूरे घटनाक्रम की जांच जारी है. इस घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है. फिलहाल पुलिस का कहना है कि आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

