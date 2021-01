महाराष्ट्र: आग से 10 बच्चों की मौत से देशभर में शोक, राजनेताओं ने ऐसे जताईं संवेदनाएं

महाराष्ट्र के भंडारा जिले के सरकारी अस्पताल में आग लगने की घटना ने पूरे देशभर के लोगों की संवेदनाओं को हिलाकर रख दिया है. भंडारा के जिला अस्पताल के सिक न्यूबॉर्न केयर यूनिट में रखे 17 नवजात शिशु आग की चपेट में आ गए. इनमें से 10 शिशुओं की जान चली गई है. इसके बाद अलग-अलग नेताओं ने अपनी संवेदनाएं प्रकट की हैं.

इस घटना पर अपनी संवेदनाएं जताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्विटर पर लिखा है. ''महाराष्ट्र के भंडारा में हुई हृदयविदारक घटना में हमने अपने अनमोल जीवनों को खो दिया है. सभी शोक संतप्त परिवारों के साथ मेरी संवेदनाएं हैं. उम्मीद है कि घायल जल्द से जल्द-जल्द ठीक जाएं.''

Heart-wrenching tragedy in Bhandara, Maharashtra, where we have lost precious young lives. My thoughts are with all the bereaved families. I hope the injured recover as early as possible.

इसी घटना पर गृहमंत्री अमित शाह ने भी अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं. गृहमंत्री ने अपने ट्विटर पर लिखा है- ''महाराष्ट्र के भंडारा जिला अस्पताल में हुई आग की दुर्घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है. मुझे शब्दों से परे दर्द हो रहा है. मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ हैं. भगवान उन्हें इस अपूरणीय क्षति को सहन करने की शक्ति दे.''

भंडारा जिले में जान गंवाने वाले बच्चों के परिवारों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त करते हुए राहुल गांधी ने लिखा है ' महाराष्ट्र के भंडारा जिले के अस्पताल में आग लगने की दुर्भाग्यपूर्ण घटना बेहद कारुणिक है. जिन परिवारों ने अपने बच्चों को खो दिया है उनके प्रति मेरी संवेदनाएं हैं. मैं महाराष्ट्र सरकार से अपील करता हूं कि वे घायलों और मृतकों के परिवारों को हर संभव सहायता प्रदान करें.''

The unfortunate incident of fire at Bhandara District General Hospital in Maharashtra is extremely tragic.



My condolences to the families of the children who lost their lives.



I appeal to Maha Govt to provide every possible assistance to the families of the injured & deceased.