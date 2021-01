महाराष्ट्र: भंडारा के सरकारी अस्पताल में आग से 10 नवजात की मौत, सीएम उद्धव ने दिए जांच के आदेश

महाराष्ट्र के भंडारा में शुक्रवार की देर रात सरकारी अस्पताल में आग लग गई. इस हादसे में 10 नवजात शिशुओं की मौत हो गई है. महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने हादसे की जांच के आदेश दे दिए हैं. सीएम उद्धव ठाकरे ने स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे से भी बात की. सीएम ने भंडारा के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक से भी बात कर हादसे के संबंध में जानकारी ली है.

वहीं, महाराष्ट्र के गृह मंत्री भी घटनास्थल के लिए रवाना हो गए हैं. गृह मंत्री विमान से नागपुर रवाना हुए, जहां से वे भंडारा जाएंगे. भंडारा पहुंचकर वे सरकारी अस्पताल का दौरा करेंगे और पुलिस अधीक्षक से बात कर घटना की प्रारंभिक रिपोर्ट लेंगे. भंडारा हादसे में 10 नवजात की मौत के बाद अब सरकार एक्शन मोड में आ गई है.

डिप्टी सीएम अजीत पवार ने हर अस्पताल के शिशु वार्ड में सेफ्टी ऑडिट के निर्देश दिए हैं. दूसरी तरफ, हादसे को लेकर भंडारा के जिलाधिकारी संदीप कदम ने कहा कि करीब 2 बजे रात में आग लगी जिसमें 10 नवजात शिशुओं की मौत हो गई. उन्होंने कहा कि हम 7 शिशुओं की जान बचाने में सफल रहे.

भंडारा के जिलाधिकारी ने कहा कि तकनीकी समिति यह जांच करेगी कि आग लगने की इस घटना के पीछे क्या वजह थी. इस हृदय विदारक हादसे पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत कई नेताओं ने ट्वीट कर दुख व्यक्त किया है. राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि महाराष्ट्र के भंडारा में हुए अग्नि हादसे में शिशुओं की असामयिक मौत से गहरा दुख हुआ है. उन्होंने इस हृदय विदारक हादसे में अपनी नवजात संतान खोने वाले परिवारों के प्रति भी संवेदना व्यक्त किया है.

महाराष्ट्र के भंडारा में हुए अग्नि हादसे में शिशुओं की असामयिक मृत्यु से मुझे गहरा दुख हुआ है। इस ह्रदय विदारक घटना में अपनी संतानों को खोने वाले परिवारों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदना। — President of India (@rashtrapatibhvn) January 9, 2021

प्रधानमंत्री ने हादसे पर दुख व्यक्त करते हुए मृतकों के परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है. पीएम ने साथ ही इस हादसे में घायल हुए लोगों के जल्द स्वस्थ होने की कामना भी की है.

Heart-wrenching tragedy in Bhandara, Maharashtra, where we have lost precious young lives. My thoughts are with all the bereaved families. I hope the injured recover as early as possible. — Narendra Modi (@narendramodi) January 9, 2021

गृह मंत्री अमित शाह ने हादसे को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए गहरा दुख व्यक्त किया है. उन्होंने कहा है कि मेरी संवेदनाएं पीड़ित परिवारों के साथ हैं. ईश्वर पीड़ित परिवारों को शक्ति दें.

The fire accident in Bhandara district hospital, Maharashtra is very unfortunate. I am pained beyond words. My thoughts and condolences are with bereaved families. May God give them the strength to bear this irreparable loss. — Amit Shah (@AmitShah) January 9, 2021

महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी ट्वीट कर पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना और हादसे पर दुख जताया है. फडणवीस ने हादसे की जांच करा दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है.

Fire incident at the Bhandara District Hospital,where about 10 children lost lives is very painful & disturbing.

My deep condolences to the families who suffered such irreparable loss.

This incident should be properly investigated & strict action be taken against the culprits. — Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) January 9, 2021

कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने हादसे को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए राज्य सरकार से पीड़ितों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराने की अपील की है.

The unfortunate incident of fire at Bhandara District General Hospital in Maharashtra is extremely tragic.



My condolences to the families of the children who lost their lives.



I appeal to Maha Govt to provide every possible assistance to the families of the injured & deceased. — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) January 9, 2021

गौरतलब है कि भंडारा के सरकारी अस्पताल में जिस समय आग लगी, 17 नवजात बच्चे वार्ड में थे. हादसे में 10 बच्चों की जान चली गई. 7 बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया था.