State of the States Madhya Pradesh: बीजेपी संसदीय बोर्ड से बाहर किए जाने पर बोले CM शिवराज- दरी बिछाने का काम भी करूंगा

India Today के इवेंट State of the States Madhya Pradesh First का आयोजन शनिवार को भोपाल में हुआ. इस कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत कई दिग्गज नेता हिस्सा ले रहे हैं.

कार्यक्रम में शिवराज सिंह चौहान से उनके बीजेपी के संसदीय बोर्ड से ड्रॉप किए जाने को लेकर सवाल किया गया. इसपर शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हम बीजेपी के कार्यकर्ता हैं और एक लक्ष्य को लेकर काम करते हैं. हमने कल्पना भी नहीं की थी कि हम एमएलए बनेंगे या मुख्यमंत्री बनेंगे.

भारत के निर्माण के लिए पार्टी काम कर रही है. पार्टी ही तय करती है कि आप क्या काम करेंगे. एक टीम सोचती है कि किससे क्या काम लेना है, इसलिए बीजेपी ने जो भूमिका तय कर दी, उसे पूरी मेहनत और प्रमाणिकता के साथ निभाना मिशन का हिस्सा है.

शिवराज सिंह ने कहा, ''इसमें अगर आपने यह सोचा कि मैं कहां हूं, तो आप उस मिशन का हिस्सा नहीं आप स्वार्थी हैं. अपने बारे में नहीं देश के बारे में सोचिए, आपके बारे में पार्टी सोचेगी. भारतीय जनता पार्टी का विशाल परिवार है जिसमें एक नहीं अनेकों योग्य व्यक्ति हैं.''

सीएम शिवराज ने आगे कहा कि कल जन्माष्टमी थी और कन्हैया ने यही कहा था 'कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन'- अपना काम करते चलो. इसलिए यह जो कमेटी बनी है उसके लिए मैं जेपी नड्डा जी को बधाई देता हूं. इसमें एक से एस योग्य कर्यकर्ता शामिल किए गए हैं. मुझे कतई अहम नहीं है कि मैं बड़ा योग्य हूं.

मैं पार्टी का आभारी हूं कि मुझे इतने काम करने को दिए गए हैं. मुझे अगर दरी बिछाने का काम भी दिया जाए तो मैं दरी बिछाने के काम को भी राष्ट्र के पुवर्निर्माण का हिस्सा मानकर वह काम भी करूंगा. मैं स्वार्थी नहीं हो सकता.

बता दें कि बीजेपी संसदीय बोर्ड से सीएम शिवराज सिंह के अलावा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को भी बाहर कर दिया गया है.