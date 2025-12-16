scorecardresearch
 
जंगल में Reel बना रहा था युवक, गुस्साए हाथी ने सूंड से उठाकर पटका, फिर पैरों से कुचला

रामगढ़ जिले के आरा सारुबेडा में जंगली हाथियों का वीडियो बनाना एक युवक को भारी पड़ गया. हाथियों के झुंड के पास गए युवक पर एक हाथी भड़क गया और उसे पटक पटक कर कुचल कर मार डाला. मृतक की पहचान अमित रजवार के रूप में हुई है. वन विभाग ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है.

जंगली हाथी ने युवक को कुचला (Photo: Screengrab)
झारखंड के रामगढ़ जिले से मंगलवार को एक बेहद दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां जंगली हाथियों का वीडियो बनाना एक युवक को भारी पड़ गया. घाटों ओपी क्षेत्र के आरा सारुबेडा इलाके में शाम करीब चार बजे एक जंगली हाथी ने युवक को पटक पटक कर कुचल कर मार डाला. यह पूरी घटना वहां मौजूद लोगों के मोबाइल कैमरों में भी कैद हो गई.

जानकारी के अनुसार पिछले कुछ दिनों से इस इलाके में दो दर्जन से ज्यादा जंगली हाथियों का झुंड घूम रहा है. हाथियों की मौजूदगी को देखने के लिए आसपास के गांवों से लोग उत्सुकता में झुंड के करीब पहुंच रहे थे. कई युवक मोबाइल से वीडियो, फोटो और रील बना रहे थे. मंगलवार को सारुबेडा में भी कुछ युवक हाथियों के झुंड के पास चले गए.

जंगली हाथी ने युवक को कुचला

इसी दौरान एक जंगली हाथी अचानक भड़क गया और गुस्से में युवकों की ओर दौड़ पड़ा. हाथी को अपनी तरफ आते देख सभी लोग जान बचाकर भागने लगे, लेकिन एक युवक भाग नहीं सका और हाथी की चपेट में आ गया. हाथी ने युवक को अपनी सूंड से पकड़ लिया और उसे पटक पटक कर अपने पैरों से कुचल दिया. मौके पर ही युवक की मौत हो गई.

मृतक की पहचान अमित रजवार के रूप में हुई है. उसकी उम्र करीब 35 वर्ष बताई जा रही है. अमित वेस्ट बोकारो ओपी क्षेत्र का रहने वाला था. घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई और बड़ी संख्या में लोग मौके पर जुट गए.

इस मामले में रेंजर बटेश्वर पासवान ने घटना की पुष्टि की है. उन्होंने बताया कि क्विक रिस्पॉन्स टीम को तुरंत घटनास्थल पर भेज दिया गया है और हाथियों को सुरक्षित तरीके से जंगल की ओर भगाने का प्रयास किया जा रहा है.

वन विभाग ने  लोगों के की ये अपील

बता दें, घटना से दो दिन पहले ही वन विभाग की टीम ने मुनादी कर लोगों को जंगली हाथियों के पास न जाने की चेतावनी दी थी. इसके बावजूद लोग खतरे को नजरअंदाज कर रहे थे. वन विभाग ने एक बार फिर लोगों से अपील की है कि वे जंगली हाथियों से दूरी बनाए रखें और अपनी जान जोखिम में न डालें.

---- समाप्त ----
