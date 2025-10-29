scorecardresearch
 

Feedback

पुर्जा पुर्जा हो गई मालगाड़ी... पटरी से उतरकर पलट गए 10 डिब्बे, रांची के पास बड़ा हादसा

Rourkela Goods train derailed: रेल हादसे में देखने वाली बात यह रही कि मालगाड़ी की लगभग दस बोगियां पटरी से उतर गईं, जिनमें से कुछ पलट भी गईं और उनके कलपुर्जे पटरी पर बिखर गए.

Advertisement
X
राउरकेला-रांची रेलखंड पर बड़ा रेल हादसा.(Photo:ITG)
राउरकेला-रांची रेलखंड पर बड़ा रेल हादसा.(Photo:ITG)

राउरकेला-रांची मुख्य रेल मार्ग पर बुधवार सुबह एक बड़ा रेल हादसा हो गया. बानो और कनरवां रेलवे स्टेशन के बीच एक मालगाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिससे इस व्यस्त रूट पर रेल यातायात पूरी तरह से बाधित हो गया है.

जानकारी के अनुसार, बानो और कनरवां रेलवे स्टेशन के बीच ज्वाइंट लाइन संख्या दो पर करीब सुबह 10 बजे बीएससीएस मालगाड़ी अचानक बेपटरी हो गई. हादसे में ट्रेन की लगभग दस बोगियां पटरी से उतर गईं. जिनमें से कुछ बोगी पलट चुकी हैं. डिब्बे के कलपुर्जे पटरी पर बिखर गए.

बताया जा रहा है कि यह मालगाड़ी बंडामुंडा से हटिया की ओर जा रही थी. घटना के बाद हटिया और बंडामुंडा से रेलवे की राहत टीमों को तत्काल मौके पर रवाना किया गया है. फिलहाल मालगाड़ी के दुर्घटनाग्रस्त होने के सटीक कारणों का पता नहीं चल सका है.

सम्बंधित ख़बरें

banned cough syrup seizure in Jirania Railway Station
त्रिपुरा में तीन एजेंसियों का संयुक्त ऑपरेशन, मालगाड़ी से 2 करोड़ का प्रतिबंधित कफ सिरप बरामद 
खड़ी मालगाड़ी के नीचे से गुजर रही थीं महिलाएं. (Photo: Screengrab)
खड़ी मालगाड़ी के नीचे से गुजर रही थी महिला, अचानक चल पड़ी ट्रेन... वीडियो देख दहल जाएगा दिल 
Begusarai news
बेगूसराय में 2 महिलाओं के ऊपर से गुजर गई मालगाड़ी 
Fire in a freight train in Tiruvallur, route disrupted.
तमिलनाडु: तिरुवल्लुर में डीजल मालगाड़ी में भीषण आग, चेन्नई-अराकोणम रूट बाधित 
Such people should receive life imprisonment, anger erupted over contaminated blood.
अस्पताल में लापरवाही, बच्चों को चढ़ा दिया HIV संक्रमित खून  

इस हादसे के चलते राउरकेला–रांची रेल मार्ग पर यातायात पूरी तरह से प्रभावित हो चुकी है. गोरखपुर से संबलपुर जा रही मौर्य एक्सप्रेस को कनरवां स्टेशन के पर रोक दी गई है. राहत दल के पहुंचते ही दुर्घटनाग्रस्त मालगाड़ी पटरी से हटाने की कवायत तेज कर दी गई है.

Advertisement

उधर, घटना की जानकारी मिलते ही रांची रेल मंडल के वरिष्ठ अधिकारी, इंजीनियरिंग और परिचालन विभाग के कर्मी घटनास्थल के लिए रवाना हो गए हैं. फिलहाल किसी तरह की जनहानि की सूचना नहीं है, परंतु रेलवे अधिकारियों ने घटना की जांच के आदेश दे दिए हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement