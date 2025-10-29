पुर्जा पुर्जा हो गई मालगाड़ी... पटरी से उतरकर पलट गए 10 डिब्बे, रांची के पास बड़ा हादसा

राउरकेला-रांची मुख्य रेल मार्ग पर बुधवार सुबह एक बड़ा रेल हादसा हो गया. बानो और कनरवां रेलवे स्टेशन के बीच एक मालगाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिससे इस व्यस्त रूट पर रेल यातायात पूरी तरह से बाधित हो गया है.

जानकारी के अनुसार, बानो और कनरवां रेलवे स्टेशन के बीच ज्वाइंट लाइन संख्या दो पर करीब सुबह 10 बजे बीएससीएस मालगाड़ी अचानक बेपटरी हो गई. हादसे में ट्रेन की लगभग दस बोगियां पटरी से उतर गईं. जिनमें से कुछ बोगी पलट चुकी हैं. डिब्बे के कलपुर्जे पटरी पर बिखर गए.

बताया जा रहा है कि यह मालगाड़ी बंडामुंडा से हटिया की ओर जा रही थी. घटना के बाद हटिया और बंडामुंडा से रेलवे की राहत टीमों को तत्काल मौके पर रवाना किया गया है. फिलहाल मालगाड़ी के दुर्घटनाग्रस्त होने के सटीक कारणों का पता नहीं चल सका है.

इस हादसे के चलते राउरकेला–रांची रेल मार्ग पर यातायात पूरी तरह से प्रभावित हो चुकी है. गोरखपुर से संबलपुर जा रही मौर्य एक्सप्रेस को कनरवां स्टेशन के पर रोक दी गई है. राहत दल के पहुंचते ही दुर्घटनाग्रस्त मालगाड़ी पटरी से हटाने की कवायत तेज कर दी गई है.

उधर, घटना की जानकारी मिलते ही रांची रेल मंडल के वरिष्ठ अधिकारी, इंजीनियरिंग और परिचालन विभाग के कर्मी घटनास्थल के लिए रवाना हो गए हैं. फिलहाल किसी तरह की जनहानि की सूचना नहीं है, परंतु रेलवे अधिकारियों ने घटना की जांच के आदेश दे दिए हैं.

