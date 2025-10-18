scorecardresearch
 

रांची में सुजीत सिन्हा गैंग के सात अपराधी गिरफ्तार, पिस्टल और कारतूस बरामद

रांची पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कुख्यात सुजीत सिन्हा गैंग और कोयलांचल शांति समिति से जुड़े सात अपराधियों को गिरफ्तार किया है. ये सभी हाल ही में हुए सत्यभामा अपार्टमेंट फायरिंग केस में भी शामिल थे. पुलिस ने इनके पास से हथियार, कारतूस, मोटरसाइकिलें और मोबाइल फोन बरामद किए हैं. गिरोह रंगदारी और फिरौती जैसी वारदातों में सक्रिय था.

7 अपराधी चढ़े पुलिस के हत्थे (Photo: Representational)
झारखंड की राजधानी रांची में पुलिस ने शुक्रवार रात बड़ी कार्रवाई करते हुए कुख्यात गैंगस्टर सुजीत सिन्हा गैंग और कोयलांचल शांति समिति से जुड़े सात अपराधियों को गिरफ्तार किया है. इन सभी को हथियारों और कारतूसों के साथ पकड़ा गया. यह कार्रवाई पुलिस को मिली गुप्त सूचना के आधार पर की गई थी.

सुजीत सिन्हा गैंग के बदमाश ऐसे चढ़े पुलिस के हत्थे

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक, चार हथियारबंद अपराधी दो मोटरसाइकिलों पर सवार होकर अंगड़ा से बीआईटी मेसरा पुलिस चौकी क्षेत्र की ओर जा रहे थे. इस दौरान पुलिस ने उन्हें घेराबंदी कर रोका और तलाशी ली. पूछताछ में इनसे जुड़े तीन अन्य अपराधियों की भी पहचान हुई, जिन्हें बाद में गिरफ्तार कर लिया गया.

पुलिस ने बताया कि सभी आरोपी रांची जिले के विभिन्न इलाकों से आते हैं और पहले से कई आपराधिक मामलों में संलिप्त रहे हैं. पुलिस ने इनके पास से दो देसी पिस्टल, तेरह जिंदा कारतूस, चार मोटरसाइकिलें, एक चारपहिया वाहन और आठ मोबाइल फोन जब्त किए हैं.

अधिकारियों ने बताया कि ये आरोपी हाल ही में चार अक्टूबर को हुए सत्यभामा अपार्टमेंट फायरिंग केस में भी शामिल थे. उस मामले में शहर में काफी सनसनी फैल गई थी और पुलिस लगातार इनकी तलाश में जुटी हुई थी.

फिरौती, रंगदारी और गोलीबारी में इस गैंग की भूमिका

रांची पुलिस का कहना है कि सुजीत सिन्हा गिरोह पिछले कुछ समय से राजधानी और आसपास के इलाकों में फिरौती, रंगदारी और गोलीबारी जैसी घटनाओं में शामिल रहा है. इनकी गिरफ्तारी से पुलिस को उम्मीद है कि अपराध पर अंकुश लगेगा.

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया, 'इन अपराधियों के तार झारखंड के अन्य जिलों और पड़ोसी राज्यों तक फैले हुए हैं, गिरोह के बाकी सदस्यों की तलाश की जा रही है और इनके नेटवर्क को तोड़ने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है.'
 

