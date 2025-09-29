scorecardresearch
 

Feedback

कोडरमा में निजी फर्म के असिस्टेंट मैनेजर ने की आत्महत्या, पंखे से लटका मिला शव

कोडरमा में एक निजी कंपनी में काम करने वाले 34 साल के असिस्टेंट मैनेजर विश्व रंजन दास का शव उनके घर में पंखे से लटकता मिला. शुरुआती जांच में मौत के लिए पारिवारिक विवाद को वजह माना जा रहा है. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और परिजनों को सूचना दे दी गई है.

Advertisement
X
पारिवारिक विवाद में दी जान (Photo: Representational )
पारिवारिक विवाद में दी जान (Photo: Representational )

झारखंड के कोडरमा जिले में रविवार की रात एक निजी कंपनी के असिस्टेंट मैनेजर का शव पंखे से लटकते हुए पाया गया जिससे इलाके में सनसनी मच गई. इसको लेकर पुलिस ने बताया कि 34 साल के विश्व रंजन दास का शव उनके घर से बरामद किया गया है. वो मूल रूप से ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर के रहने वाले थे और यहां नौकरी के सिलसिले में रह रहे थे.

पारिवारिक विवाद में दी जान

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने बताया कि शुरुआती जांच में यह आत्महत्या का मामला लग रहा है. आशंका जताई जा रही है कि दास पारिवारिक विवाद से परेशान थे और इसी वजह से उन्होंने यह कदम उठाया. हालांकि तिलैया थाना प्रभारी विनय कुमार ने कहा कि मामले के सभी पहलुओं की बारीकी से जांच की जा रही है ताकि सच्चाई सामने आ सके.

सम्बंधित ख़बरें

stale Food at Anganbadi
आंगनबाड़ी में बासी खिचड़ी खाने से बच्चे बीमार, हंगामा 
stale food
तीन दिन पुरानी खिचड़ी और सड़े हुए अंडे...आंगनबाड़ी केंद्र का खाना खाकर बीमार हुए बच्चे 
अस्पताल में पारस वर्मा.
मां की जमानत न मिलने पर युवक ने कोर्ट में खाया जहर, अस्पताल में भर्ती 
AI जेनरेटेड (सांकेतिक तस्वीर).
ममेरा भाई करने जा रहा था बहन से शादी, तभी मां ने पुलिस बुलाई, फिर... 
लड़की ने कुएं में कूदकर की खुदकुशी (फाइल-फोटो)
वैलेंटाइन डे पर लड़की ने कुएं में कूदकर दी जान, इस बात से थी आहत  

घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर कोडरमा सदर अस्पताल भेजा, जहां पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी की जाएगी. पुलिस ने मृतक के परिजनों को भी सूचना दे दी है. 

निजी फर्म में असिस्टेंट मैनेजर था मृतक

मृतक विश्व रंजन दास पिछले कुछ सालों से एक निजी फर्म में असिस्टेंट मैनेजर के पद पर कार्यरत थे. पड़ोसियों ने पुलिस को बताया कि वह कम बोलने वाले और सामान्य जीवन जीने वाले इंसान थे. घटना की खबर सुनते ही कॉलोनी में सन्नाटा पसर गया और लोग स्तब्ध हैं.

Advertisement

पुलिस ने इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है. अधिकारियों का कहना है कि मृतक का मोबाइल फोन, दस्तावेज़ और अन्य पहलुओं को भी खंगाला जा रहा है ताकि आत्महत्या के पीछे की असली वजह पता चल सके.
 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement