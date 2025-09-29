कोडरमा में निजी फर्म के असिस्टेंट मैनेजर ने की आत्महत्या, पंखे से लटका मिला शव

झारखंड के कोडरमा जिले में रविवार की रात एक निजी कंपनी के असिस्टेंट मैनेजर का शव पंखे से लटकते हुए पाया गया जिससे इलाके में सनसनी मच गई. इसको लेकर पुलिस ने बताया कि 34 साल के विश्व रंजन दास का शव उनके घर से बरामद किया गया है. वो मूल रूप से ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर के रहने वाले थे और यहां नौकरी के सिलसिले में रह रहे थे.

पारिवारिक विवाद में दी जान

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने बताया कि शुरुआती जांच में यह आत्महत्या का मामला लग रहा है. आशंका जताई जा रही है कि दास पारिवारिक विवाद से परेशान थे और इसी वजह से उन्होंने यह कदम उठाया. हालांकि तिलैया थाना प्रभारी विनय कुमार ने कहा कि मामले के सभी पहलुओं की बारीकी से जांच की जा रही है ताकि सच्चाई सामने आ सके.

घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर कोडरमा सदर अस्पताल भेजा, जहां पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी की जाएगी. पुलिस ने मृतक के परिजनों को भी सूचना दे दी है.

निजी फर्म में असिस्टेंट मैनेजर था मृतक

मृतक विश्व रंजन दास पिछले कुछ सालों से एक निजी फर्म में असिस्टेंट मैनेजर के पद पर कार्यरत थे. पड़ोसियों ने पुलिस को बताया कि वह कम बोलने वाले और सामान्य जीवन जीने वाले इंसान थे. घटना की खबर सुनते ही कॉलोनी में सन्नाटा पसर गया और लोग स्तब्ध हैं.

पुलिस ने इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है. अधिकारियों का कहना है कि मृतक का मोबाइल फोन, दस्तावेज़ और अन्य पहलुओं को भी खंगाला जा रहा है ताकि आत्महत्या के पीछे की असली वजह पता चल सके.



