झारखंड: POCSO एक्ट के मामले में पांच साल से फरार चल रहा आरोपी गिरफ्तार

चतरा पुलिस ने पॉक्सो एक्ट एक मामले में पांच साल से फरार चल रहे आरोपी इनामुल अंसारी को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार किए गए आरोपी पर नाबालिग लड़की के साथ बार-बार बलात्कार, जबरन गर्भपात कराने का गंभीर आरोप है. इसके अलावा आरोपी की पत्नी ने कोर्ट के माध्यम से पीड़िता के परिवार पर झूठा अपहरण मुकदमा दर्ज कराया था.

झारखंड: पांच साल से फरार आरोपी गिरफ्तार. (photo: Representation)
झारखंड के चतरा जिले में पॉक्सो एक्ट के मामले में पांच सालों से फरार चल रहे मुख्य आरोपी इनामुल अंसारी उर्फ मोहम्मद इनामुल हक को गिरफ्तार कर लिया है. लावालौंग थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किए गए इस आरोपी पर नाबालिग लड़की के साथ बार-बार बलात्कार, गर्भपात कराने और अपहरण करने जैसे गंभीर आरोप हैं.

पुलिस ने बताया कि जुलाई 2020 में लावालौंग थाना क्षेत्र के ग्राम मंधनिया की एक नाबालिग लड़की आरोपी इनामुल पर बार-बार दुष्कर्म करने और जबरन गर्भपात कराने का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया था. शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ 10 जुलाई 2020 को भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 312 (गर्भपात कराना), 366 (अपहरण), 376 (बलात्कार), 506 और 508 (धमकी) तथा पोक्सो एक्ट की धारा 4/6 के तहत मुकदमा दर्ज किया था.

आरोपी की पत्नी ने दर्ज कराया झूठा मुकदमा

पुलिस के अनुसार, मुकदमा दर्ज होने के तुरंत बाद आरोपी फरार हो गया था. साथ ही उसकी पत्नी कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए कोर्ट के जरिए पीड़िता के परिवार वालों पर ही अपहरण का झूठा मुकदमा दर्ज करा दिया था, ताकि असली मामले में दबाव बनाया जा सके.

उधर, मामले की गंभीरता को देखते हुए चतरा पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सिमरिया शुभम खंडेलवाल के नेतृत्व में एक विशेष छापामारी दल गठित किया. दल में लावालौंग थाना प्रभारी प्रशांत कुमार मिश्रा समेत सशस्त्र बल के जवान शामिल थे.

जांच टीम ने तकनीकी जांच में मोबाइल लोकेशन ट्रैकिंग और मजबूत मुखबिर तंत्र की मदद से आरोपी की सटीक लोकेशन का पता लगाया. और फिर पांच साल बाद लावालौंग क्षेत्र में दबिश देकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया.

