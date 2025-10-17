scorecardresearch
 

झारखंड: दो सड़क हादसे, 4 साल के मासूम और युवक की मौत, गुस्साए ग्रामीणों ने सड़क पर शव रखकर किया जाम

झारखंड के पलामू में दो अलग-अलग सड़क हादसों में चार साल के बच्चे और 20 वर्षीय युवक की मौत हो गई. हुसैनाबाद में स्कूल बस की चपेट में आने से बच्चे की मौत हुई, जबकि पांकी में घायल युवक ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया. गुस्साए ग्रामीणों ने सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन किया. पुलिस ने दोनों मामलों की जांच शुरू कर दी है.

ग्रामीणों ने किया विरोध प्रदर्शन. (Photo: Representational)
झारखंड के पलामू जिले में दो अलग-अलग सड़क हादसों में चार साल के एक बच्चे और 20 वर्षीय एक युवक की मौत हो गई. पहला हादसा शुक्रवार सुबह हुसैनाबाद थाना क्षेत्र के दुल्हर गांव में हुआ, जहां चार वर्षीय मयानंद राम की स्कूल बस की चपेट में आने से मौके पर ही मौत हो गई.

पुलिस के अनुसार, मयानंद अपने आंगनबाड़ी केंद्र जा रहा था, तभी एक स्कूल बस की चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हो गया. स्थानीय लोग उसे तुरंत हुसैनाबाद अनुमंडलीय अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. हुसैनाबाद थाना प्रभारी सोनू कुमार चौधरी ने बताया कि बस चालक हादसे के बाद मौके से फरार हो गया है.

मगर, वाहन की पहचान कर ली गई है और उसकी तलाश में विशेष टीम लगा दी गई है. दूसरा हादसा पांकी थाना क्षेत्र में हुआ, जहां चतरा जिले के हंटरगंज निवासी अभिजीत कुमार (20) गुरुवार रात सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गया था. इलाज के दौरान शुक्रवार सुबह उसकी मौत हो गई. युवक की मौत की खबर फैलते ही परिजनों और स्थानीय लोगों ने शव को पांकी-मेदिनीनगर मुख्य सड़क पर रखकर दो घंटे तक जाम कर दिया. 

सूचना पर लेस्लीगंज के एसडीपीओ मनोज कुमार झा और स्थानीय भाजपा विधायक शशिभूषण मेहता मौके पर पहुंचे. उन्होंने मृतक के परिजनों को मुआवजे का आश्वासन दिया और लोगों को शांत कराया, जिसके बाद सड़क जाम हटाया गया. वहीं, दोनों हादसों से इलाके में शोक और आक्रोश का माहौल है. पुलिस ने दोनों मामलों में जांच शुरू कर दी है.

