झारखंड के सरंडा जंगल में नक्सलियों का हमला, CRPF इंस्पेक्टर और जवान IED ब्लास्ट में घायल

झारखंड के सरंडा जंगल में दो IED ब्लास्ट में CRPF के इंस्पेक्टर और जवान घायल हो गए. हमला प्रतिबंधित माओवादी संगठन CPI (Maoist) द्वारा 'प्रतिरोध सप्ताह' के दौरान सुरक्षा बलों को निशाना बनाकर किया गया. घायल इंस्पेक्टर को राउरकेला अस्पताल में भर्ती कराया गया है. वहीं, राज्य में सुरक्षा बल हाई अलर्ट पर हैं और माओवादी गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है.

सुरक्षा बल हाई अलर्ट पर. (Photo: ITG)
सुरक्षा बल हाई अलर्ट पर. (Photo: ITG)

झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले के सरंडा जंगल में शुक्रवार को दो आईईडी ब्लास्ट में सीआरपीएफ के एक इंस्पेक्टर और एक जवान घायल हो गए. घटना जराइकेला थाना क्षेत्र के बाबूडीह इलाके की है, जहां माओवादियों द्वारा लगाए गए विस्फोटक उपकरणों (IED) में यह धमाका हुआ. पुलिस के मुताबिक, यह हमला प्रतिबंधित संगठन सीपीआई (माओवादी) के 'प्रतिरोध सप्ताह' के तहत सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के लिए किया गया था.

कोल्हान रेंज के डीआईजी अनुरंजन किस्पोटा ने बताया कि धमाके में घायल हुए सीआरपीएफ इंस्पेक्टर को पड़ोसी राज्य ओडिशा के राउरकेला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि घायल जवान को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है. घटना के बाद इलाके में सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया है. राज्य में माओवादियों के प्रतिरोध सप्ताह के चलते सुरक्षा एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा गया है.

पुलिस और सीआरपीएफ की संयुक्त टीमें लगातार जंगलों में तलाशी अभियान चला रही हैं. माओवादियों ने 8 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक प्रतिरोध सप्ताह का ऐलान किया है और 15 अक्टूबर को बंद का आह्वान भी किया है.

आईजी (ऑपरेशंस) माइकल राज ने बताया कि सुरक्षा को मजबूत करने के लिए सीआरपीएफ की 12 बटालियन, झारखंड आर्म्ड पुलिस (JAP) और इंडिया रिजर्व बटालियन (IRB) की 20 टीमें विभिन्न इलाकों में तैनात की गई हैं. पुलिस को आशंका है कि माओवादी सुरक्षा बलों पर और हमले की फिराक में हैं, इसलिए संवेदनशील इलाकों में विशेष सतर्कता बरती जा रही है.

