झारखंड सरकार ने तीन कफ सिरप पर लगाया बैन, डॉक्टरों और फार्मासिस्टों को सतर्क रहने का निर्देश

झारखंड सरकार ने स्वास्थ्य मंत्रालय के निर्देश पर तीन कफ सिरप-Coldrif, Respifresh और Relife की बिक्री, खरीद और उपयोग पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है. यह कदम मध्य प्रदेश और राजस्थान में इन दवाओं से जुड़ी बच्चों की मौत की खबरों के बाद उठाया गया है.

झारखंड सरकार ने डॉक्टरों से दवाइयां लिखते समय सावधान रहने की अपील की है. (Photo: Representational)
झारखंड सरकार ने सोमवार को तीन कफ सिरप- कोल्ड्रिफ (Coldrif), रेस्पीफ्रेश (Respifresh) और रिलाइफ (Relife)- की बिक्री, खरीद और उपयोग पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है. यह कदम मध्य प्रदेश और राजस्थान में इन दवाओं से जुड़ी बच्चों की मौत की खबरों के बाद उठाया गया है. यह जानकारी अधिकारियों ने दी.

स्वास्थ्य मंत्रालय के निर्देश पर अधिसूचना जारी

झारखंड के अतिरिक्त मुख्य सचिव (स्वास्थ्य) अजय कुमार सिंह ने न्यूज एजेंसी पीटीआई को बताया कि केंद्र के स्वास्थ्य मंत्रालय के निर्देश पर राज्य औषधि नियंत्रण निदेशालय ने इन तीनों सिरप की बिक्री, खरीद और उपयोग पर रोक लगाने का अधिसूचना जारी कर दी है. सरकार का यह कदम स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के निर्देश के बाद आया है, जिन्होंने राज्य स्वास्थ्य विभाग को इन दवाओं पर प्रतिबंध लगाने और अधिसूचना जारी करने को कहा था.

एक बयान में स्वास्थ्य मंत्री अंसारी ने कहा, 'जनस्वास्थ्य के साथ किसी भी तरह का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. जो भी जिम्मेदार पाया जाएगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. स्वास्थ्य मंत्री की जिम्मेदारी लोगों की जान बचाना है, न कि उसे खतरे में डालना.'

'दवाइयां लिखते समय सावधानी बरतें'

अधिसूचना में सभी जिलों के औषधि नियंत्रकों और निरीक्षकों को निर्देश दिया गया है कि वे इन तीनों सिरप के नमूने मेडिकल स्टोर और दवा वितरकों से एकत्र करें और उन्हें लैब में जांच के लिए भेजें. अगर कोई सिरप हानिकारक पाया जाता है, तो उसे तुरंत जब्त कर नष्ट कर दिया जाएगा. डॉक्टरों और फार्मासिस्टों से अपील की गई है कि वे दवाइयां लिखते या देते समय पूरी सावधानी बरतें और सभी नियमों का कड़ाई से पालन करें.

