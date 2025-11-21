पति से हुआ झगड़ा तो पत्नी ने दे दी हत्या की सुपारी लेकिन मर्डर से पहले ही...

झारखंड के जमशेदपुर में एक शख्स की हत्या की साजिश का खुलासा करते हुए पुलिस ने तीन आरोपियों बिट्टू शर्मा, मोहम्मद शाहबाज उर्फ भोंदु और राहुल कुमार को गिरफ्तार किया है. ये सभी आरोपी जावेद खान की हत्या की योजना बना रहे थे. पुलिस ने उनके पास से दो पिस्तौल, दो मैग्जीन और एक मोबाइल फोन बरामद किया है.

झगड़ा होने पर पत्नी ने दी हत्या की सुपारी

यह मामला 14 नवंबर को शुरू हुए विवाद से जुड़ा है, जब जावेद खान का अपनी पत्नी हीना के साथ झगड़ा हुआ था. आरोप है कि विवाद बढ़ने पर हीना ने अपने साथी लेधा और उसके दोस्तों को बुलाया था और पति की हत्या करने के लिए कहा था. इसके बाद जावेद पर फायरिंग भी की गई थी. जावेद ने इस संबंध में परसुडीह थाना में FIR दर्ज कराई थी.

20 नवंबर को पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि खासमहल किताडीह गाड़ीवान पट्टी स्थित मुरूम मैदान में कुछ युवक जावेद की हत्या की योजना बना रहे हैं. सूचना मिलते ही वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को अवगत कराया गया और एक विशेष छापेमारी टीम गठित की गई. मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने तीन आरोपियों को दबोच लिया, जबकि कुछ साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए.

पकड़े गए फायरिंग करने वाले तीनों आरोपी

गिरफ्तार अभियुक्तों में बागबेड़ा निवासी बिट्टू शर्मा, रेलवे ट्रैफिक कॉलोनी निवासी मोहम्मद शाहबाज उर्फ भोंदु, और राहुल कुमार शामिल हैं. पुलिस के अनुसार, मोहम्मद शाहबाज के पास सिल्वर रंग का लोहे का पिस्टल और मैग्जीन बरामद हुआ है, जबकि बिट्टू शर्मा के पास काले रंग का पिस्टल और मैग्जीन मिला. राहुल कुमार के पास रियलमी कंपनी का मोबाइल फोन बरामद किया गया है.

पुलिस जांच में पता चला कि शहबाज उर्फ भोंदु के खिलाफ बर्मामाइंस थाना क्षेत्र में पहले भी फायरिंग और मारपीट सहित कई मामले दर्ज हैं. तीनों आरोपियों के खिलाफ परसुडीह थाना में आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर सभी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है.

सिटी एसपी कुमार शुभाशीष ने बताया कि पुलिस लगातार फरार आरोपियों की तलाश में छापेमारी कर रही है और मामले में जल्द ही और गिरफ्तारियां हो सकती हैं. उन्होंने कहा कि पत्नी हीना और उसके साथियों की भूमिका की भी जांच की जा रही है.



