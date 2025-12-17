scorecardresearch
 
'UP जैसा बिहार में मत करना, वरना... ', डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी से बोले झारखंड के मंत्री इरफान

झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने बिहार के उपमुख्यमंत्री सह गृह मंत्री Samrat Choudhary को बुलडोजर एक्शन से बचने की सलाह दी है. दोनों नेताओं की मुलाकात एक निजी कार्यक्रम के दौरान हुई. इसी दौरान इरफान अंसारी ने सम्राट चौधरी से साफ कहा कि बिहार में यूपी की तर्ज पर बुलडोजर की राजनीति नहीं होनी चाहिए.

झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी (Photo: Satyajeet Kumar/ITG)
झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी (Photo: Satyajeet Kumar/ITG)

झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी का कहना है कि राजनीति में समाज को बसाने का काम होना चाहिए, न कि किसी को उजाड़ने का. उन्होंने कहा कि बुलडोजर एक्शन से जनता में गलत संदेश जाता है और ऐसे फैसलों को लोग लंबे समय तक याद रखते हैं. इरफान ने चेताया कि अगर यूपी मॉडल को बिहार में लागू किया गया तो जनता इसे माफ नहीं करेगी.

साथ ही उन्होंने सलाह दी कि बिहार के लिए एक नया मॉडल तैयार किया जाए, जो पूरी तरह जनहित में हो और लोगों को जोड़ने का काम करे. इरफान अंसारी का मानना है कि हर राज्य की सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियां अलग होती हैं, इसलिए नकल के बजाय स्थानीय जरूरतों के हिसाब से नीतियां बननी चाहिए.

यूपी मॉडल को बिहार में लागू ना किया जाए

इरफान अंसारी ने भरोसा जताया कि सम्राट चौधरी उनकी बात को गंभीरता से लेंगे. उन्होंने बताया कि दोनों के बीच पारिवारिक संबंध भी हैं. सम्राट चौधरी और इरफान अंसारी पारिवारिक मित्र हैं. इरफान ने यह भी कहा कि सम्राट के पिता शकुनि चौधरी उनके पिता फुरकान अंसारी के मित्र रहे हैं. इसी वजह से दोनों परिवारों के बीच पुराने संबंध हैं.

राजनीति में समाज जोड़ने का काम होना चाहिए

इरफान अंसारी ने स्पष्ट कहा कि उन्होंने अपनी बात और सलाह सामने रख दी है. इसे मानना या न मानना सम्राट चौधरी पर निर्भर करता है. उन्होंने दोहराया कि वे हमेशा बुलडोजर एक्शन के खिलाफ रहे हैं. इस पूरे मुद्दे पर इरफान अंसारी ने हमारे संवाददाता सत्यजीत कुमार से खास बातचीत की.

