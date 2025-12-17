'UP जैसा बिहार में मत करना, वरना... ', डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी से बोले झारखंड के मंत्री इरफान

झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी का कहना है कि राजनीति में समाज को बसाने का काम होना चाहिए, न कि किसी को उजाड़ने का. उन्होंने कहा कि बुलडोजर एक्शन से जनता में गलत संदेश जाता है और ऐसे फैसलों को लोग लंबे समय तक याद रखते हैं. इरफान ने चेताया कि अगर यूपी मॉडल को बिहार में लागू किया गया तो जनता इसे माफ नहीं करेगी.

और पढ़ें

साथ ही उन्होंने सलाह दी कि बिहार के लिए एक नया मॉडल तैयार किया जाए, जो पूरी तरह जनहित में हो और लोगों को जोड़ने का काम करे. इरफान अंसारी का मानना है कि हर राज्य की सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियां अलग होती हैं, इसलिए नकल के बजाय स्थानीय जरूरतों के हिसाब से नीतियां बननी चाहिए.

यूपी मॉडल को बिहार में लागू ना किया जाए

इरफान अंसारी ने भरोसा जताया कि सम्राट चौधरी उनकी बात को गंभीरता से लेंगे. उन्होंने बताया कि दोनों के बीच पारिवारिक संबंध भी हैं. सम्राट चौधरी और इरफान अंसारी पारिवारिक मित्र हैं. इरफान ने यह भी कहा कि सम्राट के पिता शकुनि चौधरी उनके पिता फुरकान अंसारी के मित्र रहे हैं. इसी वजह से दोनों परिवारों के बीच पुराने संबंध हैं.

राजनीति में समाज जोड़ने का काम होना चाहिए

इरफान अंसारी ने स्पष्ट कहा कि उन्होंने अपनी बात और सलाह सामने रख दी है. इसे मानना या न मानना सम्राट चौधरी पर निर्भर करता है. उन्होंने दोहराया कि वे हमेशा बुलडोजर एक्शन के खिलाफ रहे हैं. इस पूरे मुद्दे पर इरफान अंसारी ने हमारे संवाददाता सत्यजीत कुमार से खास बातचीत की.

---- समाप्त ----