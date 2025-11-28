झारखंड: हेमंत सोरेन सरकार के दूसरे कार्यकाल का एक साल पूरा, 9 हजार युवाओं को बांटे नियुक्ति पत्र

झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शुक्रवार को अपने दूसरे कार्यकाल के एक साल पूरे होने के मौके पर राज्य के विभिन्न विभागों में भर्ती के लिए 9,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए. रांची के मोराबादी मैदान में आयोजित समारोह में उन्होंने कहा कि इन नियुक्तियों के साथ उनकी सरकार ने पिछले एक साल में कुल 16,000 सरकारी नौकरियां दी हैं.

सीएम सोरेन ने कहा, "मैं उन सभी का हृदय से स्वागत और बधाई देता हूं, जिन्होंने आज विभिन्न सरकारी विभागों में शामिल होकर एक नई शुरुआत की है."

उन्होंने कहा कि सरकारी नौकरियों के अलावा पिछले एक साल में 8,000 युवाओं को गैर-सरकारी नौकरियों से भी जोड़ा गया है. अपने पिछले कार्यकाल (2020-2024) का जिक्र करते हुए सोरेन ने बताया कि उस दौरान सरकार ने 25,000 लोगों को सरकारी विभागों में नौकरियां दिलाईं और 28,000 युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराया.

सीएम सोरेन ने नियुक्तियों की पारदर्शिता पर जोर देते हुए कहा कि सभी चयन पूरी तरह मेरिट के आधार पर किए गए हैं.

उन्होंने कहा, "आज से आपका सरकार के साथ आजीवन संबंध शुरू होता है."

ऐतिहासिक नियुक्तियों का दावा

सोरेन ने कहा कि झारखंड बने 25 साल हो चुके हैं, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में नियुक्तियां पहली बार देखने को मिल रही हैं. समारोह में भारी संख्या में लोगों की मौजूदगी पर उन्होंने आश्चर्य भी जताया.

मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके पिता और झारखंड आंदोलन के नेता शिबू सोरेन इस बात से बहुत खुश होते कि राज्य की JMM सरकार महिलाओं, युवाओं और किसानों के लिए निरंतर काम कर रही है.

विपक्ष पर हमला

सीएम सोरेन ने कहा कि उनकी सरकार कठिन परिस्थितियों के बावजूद लगातार काम कर रही है, लेकिन विपक्ष न केवल सवाल उठा रहा है बल्कि परियोजनाओं को रोकने के लिए अदालतों में मामले भी दर्ज करा रहा है.

उन्होंने कहा, "वे तरह-तरह के अजीब और निराधार आरोप लगाते हैं. कई गिरोह भी सक्रिय हैं. वे नहीं चाहते कि झारखंड का युवा अपने पैरों पर खड़ा हो, अपना भविष्य बनाए और राज्य के विकास का हिस्सा बने… लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे."

महिलाओं के लिए योजनाओं का जिक्र

उन्होंने बताया कि मइयां सम्मान योजना के तहत 50 लाख महिलाओं को लाभान्वित किया गया है और वे आत्मनिर्भर बन रही हैं. सीएम ने यह भी बताया कि आज नियुक्ति पत्र पाने वाले शिक्षकों में 40% महिलाएं हैं, जबकि JPSC के जरिए चयनित उम्मीदवारों में 30% महिलाएं शामिल हैं.

सोरेन ने कहा कि राज्यभर में स्वरोज़गार के अवसर तेजी से बढ़ रहे हैं और उन्होंने लोगों से झारखंड को समृद्ध और विकसित बनाने में योगदान देने की अपील की.

गौरतलब है कि हेमंत सोरेन ने 28 नवंबर पिछले साल राज्य के 14वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी. JMM गठबंधन ने लगातार दूसरी बार सत्ता में वापसी करते हुए 81 में से 56 सीटें जीती थीं.

