झारखंड: ससुराल में दामाद ने सास पर किया जानलेवा हमला, इश्तिहार चिपकाने के बाद पुलिस ने पकड़ा

झारखंड के गढ़वा जिले में सास पर जानलेवा हमला करने वाले दामाद को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया. आरोपी पिछले 11 महीनों से फरार था. पीड़ित सास ने उसके खिलाफ बरडीहा थाने में हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कराया था. न्यायालय के आदेश पर घर पर इश्तिहार चिपकाने के बाद पुलिस ने उसे देर रात पकड़ लिया.

सास पर हमले के आरोप में दामाद गिरफ्तार (Photo: Screengrab)
सास पर हमले के आरोप में दामाद गिरफ्तार (Photo: Screengrab)

झारखंड के गढ़वा जिले में एक दामाद की हरकत ने पूरे परिवार को संकट में डाल दिया. बरडीहा थाना क्षेत्र के जीका गांव निवासी रमेश रजवार को पुलिस ने मंगलवार की रात गिरफ्तार कर लिया और बुधवार को उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया. रमेश पर अपनी सास पर जानलेवा हमला करने का गंभीर आरोप है.

घटना के अनुसार, रमेश किसी बात को लेकर अपने ससुराल गया था. वहां उसकी सास से कहासुनी हो गई और विवाद इतना बढ़ गया कि उसने सास पर हमला कर दिया. इससे सास गंभीर रूप से घायल हो गई. पीड़िता ने तुरंत बरडीहा थाने में दामाद के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कराया था.

दामाद ने सास पर किया हमला

घटना के बाद रमेश 11 महीनों तक फरार रहा. कई बार पुलिस ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह हाथ नहीं लगा. न्यायालय में तय समय पर आत्मसमर्पण न करने पर अदालत ने उसके घर पर कर्की-जप्ती की प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया. सोमवार को पुलिस ने उसके घर पर ढोल बजाकर इश्तिहार चिपकाया, ताकि वह अदालत के आदेश की जानकारी से इनकार न कर सके.

पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार

इस कार्रवाई के बाद पुलिस ने उसे पकड़ने के लिए अभियान तेज किया. मंगलवार की देर रात पुलिस को सफलता मिली और रमेश को गिरफ्तार कर लिया गया. थाना प्रभारी ऋषिकेश कुमार सिंह ने बताया कि पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया और तत्परता से कार्रवाई की. बुधवार को आरोपी रमेश रजवार को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में गढ़वा जेल भेज दिया गया. इस घटना ने इलाके में तनाव का माहौल बना दिया है और गांव के लोग भी इस घटना को लेकर काफी हैरान हैं.



