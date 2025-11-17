धनबाद में युवक का शव मिलने से सनसनी, मौत से पहले बनाया था वीडियो

धनबाद के झरिया में शनिवार को एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. घनुवाडीह क्षेत्र के पांडेबेड़ा के पास झाड़ियों से एक युवक का शव बरामद हुआ. शव मिलने के बाद स्थानीय लोगों में दहशत फैल गई और बड़ी संख्या में लोग मौके पर इकट्ठा हो गए. सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है.

लव अफेयर में युवक की हत्या ?

मृतक की पहचान बोकारो निवासी 22 साल के तुषार सिंह के रूप में हुई है. पुलिस के अनुसार झरिया की एक युवती से प्रेम संबंध की बात सामने आई है. इसी प्रेम प्रसंग के इर्द-गिर्द पुलिस जांच को आगे बढ़ा रही है. ओपी प्रभारी पंकज कुमार ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि युवक की मौत हत्या है या आत्महत्या.

तुषार का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है जिसमें वह खुदकुशी की बात कहते हुए दिखाई दे रहा है. हालांकि परिजनों ने इस वीडियो को दबाव में बनाया गया बताया है और साफ कहा है कि यह सुनियोजित हत्या है. तुषार के मामा गिरधारी सिंह ने बताया कि 11 नवंबर को तुषार ओडिशा में काम पर जाने के लिए चंद्रपुरा स्टेशन निकला था, लेकिन वह वहां पहुंच ही नहीं पाया.

जब ओडिशा में संपर्क नहीं हो पाया तो परिजनों ने उसकी खोजबीन शुरू की. चंद्रपुरा थाना में गुमशुदगी दर्ज कराई गई, जिसके बाद पुलिस ने स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू किए. इसके बाद तुषार का मोबाइल लोकेशन लोदना क्षेत्र में ट्रेस हुआ. लोकेशन के आधार पर परिजन पांडेबेड़ा पहुंचे, जहां झाड़ियों में उसका शव पड़ा मिला.

परिवार का आरोप, लड़की के परिजनों ने दी थी धमकी

परिवार ने आरोप लगाया है कि झरिया की एक युवती और उसके परिजनों ने तुषार को धमकाया था और हत्या की साजिश रची. परिजन सरिता देवी ने बताया कि कुछ दिन पहले युवती के परिवार ने तुषार को जान से मारने की धमकी दी थी. स्थानीय लोगों का कहना है कि मौके से कई संदिग्ध लोग गायब थे, जिससे मामले पर सवाल और गहरे हो रहे हैं.

फिलहाल पुलिस युवती और उसके परिजनों से पूछताछ की तैयारी में है. थाना प्रभारी ने कहा कि सभी पहलुओं की जांच की जा रही है और जल्द ही सच सामने आ जाएगा.

