Kashmir Weather: घाटी में भारी बर्फबारी, श्रीनगर में फ्लाइट्स पर असर, जानें कश्मीर का मौसम

Jammu-Kashmir Weather Updates: जम्मू-कश्मीर के सटे इलाकों में पश्चिमी विक्षोभ यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस (Western Disturbance) एक्टिव होने की वजह से मौसम का मिजाज बदल रहा है. कश्मीर से लेकर श्रीनगर तक भारी बर्फबारी का सिलसिला जारी है. मौसम विभाग (IMD) के मुताबिक, बारामूला जिले के गुलमर्ग रिजॉर्ट में भारी बर्फबारी (Heavy Snowfall) हो रही है.

वहीं, जम्मू-कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में बीते दिन यानी मंगलवार से ही बारिश के साथ बर्फबारी का सिलसिला थमा नहीं है. जिसके चलते फ्लाइट्स भी प्रभावित हुई हैं. रनवे पर बर्फ जमने के कारण उड़ानों में देरी हुई है. इस बीच मौसम विभाग ने अभी ऐसा ही मौसम बने रहने का अनुमान व्यक्त किया है.

बर्फ की सफेद चादर ने कश्मीर की वादियों को अपनी आगोश में ले लिया है. गुलमर्ग में हो रही बर्फबारी पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है. देश-विदेश से कश्मीर घूमने आए पर्यटक बर्फबारी और बारिश का आनंद उठाते नजर आ रहे हैं. हालांकि, मौसम विभाग की ओर से जारी भारी बर्फबारी की चेतावनी के चलते जिला प्रशासन ने बर्फबारी व बारिश के दौरान लोगों को बाहर नहीं निकलने की हिदायत दी है.

We're having continuous snowfall at our airport. Our Snow Clearing operations are in continuous progress on runway and Apron. However, the visibility is only 400M. All flights of all airlines are delayed. We will continuously update the status of flights: Srinagar Airport, J&K