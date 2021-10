J-K में आतंकियों की कायराना हरकत, पुंछ में 2 जवान शहीद, हफ्तेभर में 9 सैनिकों ने दी शहादत

जम्मू-कश्मीर में आम नागरिकों को निशाना बनाए जाने के बाद से सेना ने आतंकवादियों पर हमले तेज कर दिए हैं. लश्कर के टॉप कमांडर समेत कई आतंकी ढेर किए जा चुके हैं. इस वजह से आतंकी बौखला गए हैं और जवानों को निशाना बना रहे हैं.

आतंकियों के साथ हुए कई एनकाउंटर्स में सेना के कई जवान शहीद हो चुके हैं. पुंछ जिले में चल रहे काउंटर टेरर ऑपरेशन के दौरान दो और भारतीय सेना के जवान शहीद हो गए. दोनों के शव शनिवार को बरामद किए गए. इस तरह से बीते सोमवार से आतंकियों ने कायरतापूर्ण हमले करते हुए कुल नौ जवानों को शहीद किया है.

केंद्र शासित प्रदेश के पुंछ जिले के नार खास के घने जंगलों में भारतीय सेना ने जम्मू-कश्मीर पुलिस के साथ मिलकर आतंकियों को ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया था. इसी दौरान, आतंकियों ने छिपकर फायरिंग की, जिसमें सेना के सूबेदार अजय सिंह और नायक हरेंद्र सिंह शहीद हो गए.

सूबेदार अजय और नायक हरेंद्र वन क्षेत्र में छिपे आतंकवादियों को खदेड़ने के लिए सुरक्षा बलों द्वारा शुरू किए गए तलाशी अभियान का हिस्सा थे. 14 अक्टूबर, 2021 को आतंकवादियों के साथ भीषण गोलाबारी के बाद सूबेदार अजय सिंह और नायक हरेंद्र सिंह के साथ कम्युनिकेशन खत्म हो गया था.

सोमवार से अब तक नौ जवान शहीद

आतंकवादियों को ढेर करने के लिए लगातार जवानों ने ऑपरेशन चलाया और जवानों के साथ कम्युनिकेशन को फिर से शुरू किया गया. सूबेदार अजय सिंह और नायक हरेंद्र सिंह आतंकियों के साथ हुई इस भीषण मुठभेड़ में शहीद हो गए. दोनों के शवों को 16 अक्टूबर की शाम को बरामद कर लिया गया. इलाके में सेना का सर्च अभियान जारी है. पुंछ सेक्टर में 11 अक्टूबर को शुरू हुए सर्च ऑपरेशन के बाद अब तक कुल नौ जवान शहीद हो चुके हैं.

GOC, White Knight Corps and all ranks salute the braveheart Subedar Ajay Singh and Naik Harendra Singh, who made the supreme sacrifice in the line of duty on 14 Oct 21 at Poonch during a search operation and offer deep condolences to the family: 16 Corps, Indian Army pic.twitter.com/ZhfXkOX9MK