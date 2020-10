बॉर्डर पर पाकिस्तान ने फिर किया सीजफायर उल्लंघन, फायरिंग में सेना के लांस नायक शहीद

पाकिस्तान की ओर से बॉर्डर पर लगातार नापाक हरकत की जा रही है. गुरुवार सुबह भी पाकिस्तान ने पुंछ जिले के कृष्णा घाटी सेक्टर में सीजफायर उल्लंघन किया. पाकिस्तान की फायरिंग में भारतीय सेना का एक जवान शहीद हो गया. भारत की ओर से पाकिस्तान की सेना को लगातार मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है.



पाकिस्तान की ओर से कृष्णा घाटी के उस पार से लगातार गोलियां चलाई जा रही हैं. इसी फायरिंग में लांस नायक करनैल सिंह शहीद हो गए. जबकि एक जवान घायल हो गया. जो जवान घायल हुए हैं, वो रायफलमैन विरेंद्र सिंह हैं जिन्हें आंख में चोट लगी है. घायल जवान को अभी राजौरी के आर्मी अस्पताल में शिफ्ट किया गया है.

GOC @ Whiteknight_IA & all ranks salute the braveheart Lance Naik Karnail Singh, who made the supreme sacrifice in Krishna Ghati Sector on the night of 30 Sep 20 & offer condolences to his family. @adgpi @NorthernComd_IA pic.twitter.com/oecktVdSUt