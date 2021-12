खट्टर के नमाज वाले बयान पर उमर अब्दुल्ला बोले- 'J-K ने इस भारत के साथ विलय नहीं किया था'

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के नमाज को लेकर दिए गए बयान पर जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने तीखी प्रतिक्रिया दी है. अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू-कश्मीर ने इस भारत में विलय नहीं किया था, जहां किसी धर्म विशेष को चुनकर निशाना ना बनाया जाए.

जम्मू-कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने कहा, "यह प्रतिबंध हर धर्म पर लगता तो अच्छा होता, लेकिन किसी धर्म विशेष को सोच-विचारकर चुनने की नीति से पता चलता है कि एक विशेष धर्म निशाने पर है. जम्मू-कश्मीर ने इस भारत में विलय नहीं किया था."

It would have been fine if this restriction was on every religion but policy of pick & choose shows a particular religion is on target. J&K didn't merge with this India: Former CM Omar Abdullah on Haryana CM's remark that "offering namaz in public spaces will not be tolerated"