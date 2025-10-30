scorecardresearch
 

Feedback

कुपवाड़ा में रहस्यमयी धमाका: क्रिकेट खेल रहे चार बच्चे घायल, स्टन शेल विस्फोट की आशंका

जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में बुधवार को एक रहस्यमयी धमाके में चार बच्चे घायल हो गए. घटना हंदवाड़ा के तुतीगुंड गांव में तब हुई जब बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे. शुरुआती जांच में खुलासा हुआ कि यह धमाका पुलिस के 'स्टन शेल' से हुआ, जिसे बच्चे पटाखा समझकर जलाने की कोशिश कर रहे थे.

Advertisement
X
धमाका इतना जोरदार था कि आसपास के लोग घरों से बाहर निकल आए (सांकेतिक तस्वीर)
धमाका इतना जोरदार था कि आसपास के लोग घरों से बाहर निकल आए (सांकेतिक तस्वीर)

जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में बुधवार को एक रहस्यमयी धमाके में चार बच्चे घायल हो गए. घटना हंदवाड़ा के तुतीगुंड गांव में तब हुई जब कुछ बच्चे मैदान में क्रिकेट खेल रहे थे. अचानक हुए इस विस्फोट से इलाके में दहशत फैल गई.

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, घायल बच्चों की पहचान उजैर ताहिर, साजिद राशिद, हाजिम शब्बीर और ज़ेयान ताहिर के रूप में हुई है. चारों तुतीगुंड कुलंगाम के निवासी हैं. सभी को प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर हालत में जीएमसी हंदवाड़ा अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

धमाके की सूचना मिलते ही पुलिस और सुरक्षा बलों की टीम मौके पर पहुंची और पूरे इलाके को घेर लिया. शुरुआती जांच में घटनास्थल से एक 'स्टन शेल' बरामद हुआ है, जो आमतौर पर सुरक्षा बलों द्वारा कानून-व्यवस्था नियंत्रण के दौरान इस्तेमाल किया जाता है.

सम्बंधित ख़बरें

Action by the army at the LoC in Kupwara, 2 terrorists eliminated in an encounter.
जम्मू-कश्मीर: कुपवाड़ा में LoC पर सेना का बड़ा एक्शन, मुठभेड़ में 2 आतंकी ढेर 
Attempted infiltration at Kupwara LoC thwarted, two eliminated.
जम्मू-कश्मीर में LoC पर घुसपैठ की कोशिश नाकाम, सेना ने मार गिराए 2 आतंकी  
india pakistan soldiers firing loc
कुपवाड़ा के नौगाम सेक्टर में PAK ने की फायरिंग, भारत ने दिया करारा जवाब... LoC पर एक घंटे तक हुई गोलीबारी 
Outrage in Nepal, clash in Kashmir, mourning in Faridabad.
नेपाल में सोशल मीडिया पर बैन के व‍िरोध में ह‍िंसा, कश्मीर में एक आतंकी ढेर; देखें हेडलाइन्स 
बस की टक्कर से स्कूल टीचर की मौत. (Photo: Representational)
कुपवाड़ा में दर्दनाक हादसा... पैदल जा रहे टीचर को बेकाबू बस ने मारी टक्कर, मौके पर हो गई मौत 

स्थानीय सुरक्षा सूत्रों के मुताबिक, यह शेल पहले ही इस्तेमाल किया जा चुका था लेकिन पूरी तरह निष्क्रिय नहीं हुआ था. बच्चों ने इसे पटाखा समझकर माचिस से जलाने की कोशिश की, जिससे यह फट गया और चारों बच्चे घायल हो गए.

Advertisement

स्थानीय लोगों ने बताया कि धमाका इतना तेज था कि आसपास के लोग डरकर अपने घरों से बाहर निकल आए. पुलिस ने मौके से बरामद टुकड़ों को जांच के लिए फोरेंसिक टीम को भेज दिया है.

पुलिस ने इस बात की जांच शुरू कर दी है कि यह 'स्टन शेल' बच्चों तक कैसे पहुंचा, जबकि यह सुरक्षा बलों के नियंत्रित हथियार भंडार का हिस्सा होता है. अधिकारियों ने संकेत दिया है कि यह मामला सुरक्षा चूक या संभावित चोरी से जुड़ा हो सकता है.

एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, "यह बेहद गंभीर मामला है. हम जांच कर रहे हैं कि यह विस्फोटक सामग्री सुरक्षा बलों के परिसर से बाहर कैसे पहुंची."

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement