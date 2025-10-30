कुपवाड़ा में रहस्यमयी धमाका: क्रिकेट खेल रहे चार बच्चे घायल, स्टन शेल विस्फोट की आशंका

जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में बुधवार को एक रहस्यमयी धमाके में चार बच्चे घायल हो गए. घटना हंदवाड़ा के तुतीगुंड गांव में तब हुई जब कुछ बच्चे मैदान में क्रिकेट खेल रहे थे. अचानक हुए इस विस्फोट से इलाके में दहशत फैल गई.

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, घायल बच्चों की पहचान उजैर ताहिर, साजिद राशिद, हाजिम शब्बीर और ज़ेयान ताहिर के रूप में हुई है. चारों तुतीगुंड कुलंगाम के निवासी हैं. सभी को प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर हालत में जीएमसी हंदवाड़ा अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

धमाके की सूचना मिलते ही पुलिस और सुरक्षा बलों की टीम मौके पर पहुंची और पूरे इलाके को घेर लिया. शुरुआती जांच में घटनास्थल से एक 'स्टन शेल' बरामद हुआ है, जो आमतौर पर सुरक्षा बलों द्वारा कानून-व्यवस्था नियंत्रण के दौरान इस्तेमाल किया जाता है.

स्थानीय सुरक्षा सूत्रों के मुताबिक, यह शेल पहले ही इस्तेमाल किया जा चुका था लेकिन पूरी तरह निष्क्रिय नहीं हुआ था. बच्चों ने इसे पटाखा समझकर माचिस से जलाने की कोशिश की, जिससे यह फट गया और चारों बच्चे घायल हो गए.

स्थानीय लोगों ने बताया कि धमाका इतना तेज था कि आसपास के लोग डरकर अपने घरों से बाहर निकल आए. पुलिस ने मौके से बरामद टुकड़ों को जांच के लिए फोरेंसिक टीम को भेज दिया है.

पुलिस ने इस बात की जांच शुरू कर दी है कि यह 'स्टन शेल' बच्चों तक कैसे पहुंचा, जबकि यह सुरक्षा बलों के नियंत्रित हथियार भंडार का हिस्सा होता है. अधिकारियों ने संकेत दिया है कि यह मामला सुरक्षा चूक या संभावित चोरी से जुड़ा हो सकता है.

एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, "यह बेहद गंभीर मामला है. हम जांच कर रहे हैं कि यह विस्फोटक सामग्री सुरक्षा बलों के परिसर से बाहर कैसे पहुंची."

---- समाप्त ----