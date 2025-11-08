scorecardresearch
 

PAK के फंडिंग-नेटवर्क पर कुलगाम पुलिस का स्ट्राइक, कई ठिकानों पर छापेमारी

जम्मू-कश्मीर के कुलगाम में पुलिस ने पाकिस्तान और पीओके से संचालित आतंक नेटवर्क के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. विशेष खुफिया सूचना के आधार पर जिले के कई इलाकों में सर्च ऑपरेशन चलाए गए.

कुलगाम पुलिस ने पाकिस्तान-पोके में बैठे आतंकियों के स्थानीय मददगारों पर की सख्त कार्रवाई (Photo: Mir Fareed/ ITG)
कुलगाम पुलिस ने पाकिस्तान-पोके में बैठे आतंकियों के स्थानीय मददगारों पर की सख्त कार्रवाई (Photo: Mir Fareed/ ITG)

जम्मू-कश्मीर में शनिवार सुबह सुरक्षाबलों ने आतंक के नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए बड़ी कार्रवाई की है. कुलगाम पुलिस ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (PoK) से ऑपरेट होने वाले 'जम्मू-कश्मीर नेशनल्स ऑपरेटिंग फ्रॉम पाकिस्तान' (JKNOP) नेटवर्क पर बड़ी कार्रवाई की है. जिले में आतंकवाद से जुड़े लोगों और उनके सहयोगियों के खिलाफ एक साथ कई जगहों पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया.

पुलिस को खुफिया जानकारी मिली थी कि कुछ लोग सीमा पार बैठे आतंकवादियों के इशारे पर फंडिंग, लॉजिस्टिक सपोर्ट, भर्ती और प्रचार जैसे कामों में शामिल हैं. इसी के आधार पर कुलगाम जिले के अलग-अलग इलाकों में एक साथ कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन (CASO) किए गए.

इन ऑपरेशनों के दौरान कई JKNOP सदस्यों के रिश्तेदारों और ओवरग्राउंड वर्करों को भारतीय कानून की अलग-अलग धाराओं के तहत बुक किया गया है. पुलिस ने उनके पास से डिजिटल डिवाइस और कई संदिग्ध दस्तावेज़ भी जब्त किए हैं, जिनके आतंकी गतिविधियों से जुड़े होने की आशंका जताई जा रही है.

यह भी पढ़ें: कुलगाम में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी, जंगलों में बने दो पुराने आतंकी ठिकाने ध्वस्त

आतंक के खिलाफ कुलगाम पुलिस की मुहिम

पुलिस का कहना है कि जिले में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए इस तरह के ऑपरेशन लगातार जारी रहेंगे. उनका मकसद है कि आतंकवाद के पूरे नेटवर्क को जड़ से खत्म किया जाए, ताकि आम जनता चैन से रह सके.

डिजिटल सबूत और दस्तावेज़ भी जब्त

सर्च के दौरान जो डिवाइस और दस्तावेज़ मिले हैं, उनकी जांच की जा रही है. ऐसा माना जा रहा है कि इनसे और भी बड़े नेटवर्क का खुलासा हो सकता है या आतंकी गतिविधियों की अगली योजना का पता चल सकता है.

