'महबूबा मुफ्ती और परिवार के संभावित आतंक संबंधों की हो जांच', J-K बीजेपी ने लगाए गंभीर आरोप

भाजपा के प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर ने महबूबा और उनकी बेटी इल्तिजा मुफ्ती की आलोचना की. उन्होंने मुफ्ती पर गंभीर आरोप लगाए और मांग की कि उनकी और परिवार की संभावति आतंक से संबंधों की जांच होनी चाहिए.

बीजेपी ने पूछा कि मुफ्ती परिवार का रवैया क्यों हमेशा एजेंसियों की एंटी-टेरर कार्रवाईयों के खिलाफ रहता है. (File Photo: PTI)
जम्मू और कश्मीर की भाजपा इकाई ने शुक्रवार को लोगों के लोकतांत्रिक पार्टी (PDP) अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती और उनके परिवार के संभावित आतंक संबंधों की जांच की मांग की है. भाजपा के प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर ने महबूबा और उनकी बेटी इल्तिजा मुफ्ती की आलोचना की, जिन्होंने जम्मू-कश्मीर पुलिस के राज्य जांच एजेंसी (SIA) द्वारा कश्मीर टाइम्स अखबार पर की गई कार्रवाई के तुरंत बाद उसकी लगातार पैरवी की.

न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक ठाकुर ने पूछा कि मुफ्ती परिवार का रवैया क्यों हमेशा एजेंसियों की एंटी-टेरर कार्रवाईयों के खिलाफ रहता है. उन्होंने कहा, "पैटर्न बहुत स्पष्ट है. जब भी कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने अखबार के विवादास्पद कामों पर कार्रवाई की, मुफ्ती परिवार सबसे जोर से उसकी रक्षा में खड़ा हो गया. यह अजीब और गंभीर संदेह पैदा करता है."

भाजपा प्रवक्ता ने सवाल उठाया, "महबूबा और इल्तिजा तुरंत कश्मीर टाइम्स का समर्थन क्यों करती हैं? उनका क्या हित है? क्या कोई पुराना संबंध या प्रभाव है जो हर बार उन्हें इसमें खींच लाता है?"

उन्होंने जांच की आवश्यकता जताते हुए कहा कि एजेंसियों को संदिग्ध संबद्धताओं सहित सभी पहलुओं की पूरी तरह से जांच करनी चाहिए, ताकि राजनीतिक शोर उस कार्रवाई को प्रभावित न कर सके, जो कभी अलगाववाद और आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले नेटवर्क को तोड़ने की कोशिश करती है.

उन्होंने PDP पर आरोप लगाया कि वह काउंटर-टेरर ऑपरेशन के खिलाफ लगातार विरोध करती रही है और कहा, "जब भी मिलिटेंसी को बढ़ावा देने वाली कथाओं को समाप्त करने के लिए निर्णायक कदम उठाए जाते हैं, PDP हमेशा शोर मचाती है."

ठाकुर ने स्पष्ट किया कि यह सवाल उठता है कि PDP आतंक नेटवर्क और उनकी प्रचार मशीनरी के विघटन से क्यों असहज महसूस करती है.

भाजपा प्रवक्ता ने कहा, "जम्मू और कश्मीर के लोग काफी दुख झेल चुके हैं. उन तत्वों को ढाल देने का समय अब समाप्त हो चुका है, जिन्होंने युवाओं को गुमराह किया और अलगाववादी विचारों को मजबूत किया. मुफ्ती परिवार को इन सवालों का जवाब जोरदार और स्पष्ट रूप से देना चाहिए."

