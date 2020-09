J-K: BJP नेता की हत्या पर मनोज सिन्हा का ट्वीट- हिंसा बर्दाश्त नहीं, दोषियों को मिलेगी सजा

जम्मू-कश्मीर में आतंकियों के द्वारा नेताओं को निशाने पर लिए जाने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है. बीते दिन बडगाम जिले में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की गोली मारकर हत्या कर दी गई. जिसके बाद एक बार फिर बीजेपी नेताओं की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो रहे हैं. इस घटना की अब जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कड़ी निंदा की है.



गुरुवार सुबह मनोज सिन्हा ने इस बारे में ट्वीट कर लिखा कि बडगाम विकास परिषद के चेयरमैन भूपिंदर सिंह की हत्या की वह कड़ी निंदा करते हैं. इस तरह की घटनाओं को अंजाम देकर शांति और विकास की प्रगति को रोका जा रहा है. समाज में इस तरह की हिंसा की कोई जगह नहीं है. उपराज्यपाल ने लिखा कि जो भी इस हत्या के आरोपी हैं, उन्हें सजा दी जाएगी.

The heinous act is an attempt to spread fear and vitiate the atmosphere of peace and progress. There can be no justification for such attacks.The society does not have any space for perpetrators of violence and those involved in this cowardly act shall be brought to justice.