कश्मीर के बांदीपोरा में लश्कर-ए-तैयबा के 2 आतंकी साथी अरेस्ट, गोला-बारूद बरामद

बांदीपोरा से लश्कर के 2 आतंकी साथियों को सुरक्षाबलों ने गिरफ्तार किया (File Photo: PTI)
उत्तरी कश्मीर के बांदीपोरा जिले के सुम्बल इलाके के मालपोरा नवगाम में रविवार को सुरक्षाबलों ने लश्कर-ए-तैयबा के 2 आतंकी साथियों को गिरफ्तार किया. अधिकारियों ने बताया कि पुलिस और सेना ने मिलकर नाका लगाकर तलाशी अभियान चलाया. तलाशी के दौरान दोनों आतंकवादी साथियों को हथियार और गोला-बारूद के साथ पकड़ा गया.

अधिकारियों के मुताबिक लश्कर के 2 आतंकी साथियों के पास से 2 चीनी ग्रेनेड, 2 यूबीजीएल ग्रेनेड और 10 एके राइफलें बरामद की गईं. आतंकियों की पहचान एसके बाला निवासी अब्बू मजीद गोजरी और विजपारा निवासी अब्बू हामिद डार के रूप में हुई है. पुलिस ने इस संबंध में यूएपीए के तहत एक मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी गई है.

हाल ही में जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ के दुल इलाके में भारतीय सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई थी. आर्मी के व्हाइट नाइट कॉर्प्स ने बताया कि ये ऑपरेशन खुफिया इनपुट के आधार पर लॉन्च किया गया था. शुरुआती घंटों में ही सेना का आतंकियों से आमना-सामना हुआ और फायरिंग शुरू हो गई. इलाके में 2 से 3 पाकिस्तानी आतंकियों के छिपे होने की आशंका थी.

बता दें कि सुरक्षाबल 1 अगस्त से कश्मीर घाटी में ऑपरेशन अखल चला रहे हैं. दक्षिण कश्मीर के अखल इलाके के जंगलों में आतंकियों की मौजूदगी के पुख्ता इनपुट मिले थे. इस दौरान अब तक 5 से अधिक आतंकियों को मार गिराया गया है.

सुरक्षा बलों ने 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से एंटी-टेरर ऑपरेशनों की रफ्तार तेज कर दी है. उस हमले में पाकिस्तान आधारित आतंकियों ने 26 नागरिकों की हत्या की थी, जिनमें ज्यादातर पर्यटक थे.

