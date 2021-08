IRCTC Tour Package: किफायती दामों में करें कश्मीर की सैर, आईआरसीटीसी दे रहा सुनहरा मौका, जानें डिटेल्स

कहते हैं यदि धरती पर कहीं स्वर्ग है तो वह सिर्फ कश्मीर में ही है. कश्मीर (Kashmir) को अपार प्राकृतिक खूबसूरती की वजह से पृथ्वी का स्वर्ग माना जाता है. यदि आप भी कश्मीर जाने का मन बना रहे हैं तो IRCTC कश्मीर हेवन ऑन अर्थ (Kashmir Heaven On Earth) नाम से छह दिन और पांच रातों का एयर पैकेज लेकर आया है.

आईआरसीटीसी के इस पैकेज में जम्मू और कश्मीर की खूबसूरत पहाड़ियों और घाटियों का नजारा देखने को मिलेगा. इस दौरान यात्रियों को गुलमर्ग के आकर्षक घास के मैदान, सोनमर्ग के लुभावने ग्लेशियर और पहलगाम की अद्भुत घाटी के साथ श्रीनगर की कलात्मक सुंदरता का अनुभव करने का मौका मिलेगा.

Looking for a picture-perfect #holiday? It doesn't get better than the gorgeous valleys & breathtaking hills of #Kashmir. #Book #IRCTCTourism's 6D/5N air tour package for your whole family, only on https://t.co/Ylukj7Lw8s