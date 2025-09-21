scorecardresearch
 

Feedback

कुपवाड़ा के नौगाम सेक्टर में PAK ने की फायरिंग, भारत ने दिया करारा जवाब... LoC पर एक घंटे तक हुई गोलीबारी

कुपवाड़ा के नौगाम सेक्टर में 20 सितंबर की शाम भारत और पाकिस्तान के सैनिकों के बीच हल्की गोलीबारी हुई, जो लगभग एक घंटे तक चली. सेना के सूत्रों ने कहा कि ये घटना सीजफायर का उल्लंघन नहीं है. मई में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तानी आतंकी ठिकानों पर हमला किया था. दोनों देशों के बीच सीमावर्ती तनाव फिलहाल नियंत्रण में है.

Advertisement
X
LoC पर एक घंटे तक रुक-रुक कर फायरिंग हुई (File Photo: PTI)
LoC पर एक घंटे तक रुक-रुक कर फायरिंग हुई (File Photo: PTI)

जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा में लाइन ऑफ कंट्रोल (LoC) से सटे नौगाम सेक्टर में भारत और पाकिस्तानी सैनिकों के बीच 20 सितंबर की शाम को गोलीबारी हुई. सूत्रों के मुताबिक फायरिंग शाम लगभग 6:15 बजे शुरू हुई और लगभग एक घंटे तक रुक-रुक कर जारी रही, जिसके बाद गोलाबारी शांत हो गई. इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है.

सेना के सूत्रों ने कहा कि ये घटना सीजफायर का उल्लंघन नहीं है. सूत्रों ने कहा कि एलओसी पर दोनों ओर से हल्की गोलीबारी हुई थी. हालांकि सेना ने अभी तक इस घटना पर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है.

बता दें कि मई में भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव काफी बढ़ गया था. भारत ने पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में 7 मई को पाकिस्तान में बने आतंकी ठिकानों पर ऑपरेशन सिंदूर के जरिए मिसाइलें दागी थीं. इसके कई महीनों बाद दोनों देशों के बीच गोलीबारी हुई है. भारत ने जंग के दौरान पाकिस्तान में कई एयरबेस और पीओके-PAK में बने 9 आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया था. 

सम्बंधित ख़बरें

स्पा सेंटर की आड़ में देह व्यापार का धंधा चल रहा था. (Representational image)
स्पा सेंटर की आड़ में चल रहा था जिस्मफरोशी का धंधा, 4 लड़कियां अरेस्ट 
Encounter with terrorists in Udhampur, one soldier injured, heavy weapons recovered.
उधमपुर में आतंकियों से मुठभेड़, गोलीबारी में 1 जवान घायल 
उधमपुर में सुरक्षाबलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़. (File Photo: ITG)
जम्मू-कश्मीर के उधमपुर में बड़ा एनकाउंटर, जैश के 4 आतंकी घिरे, एक जवान शहीद 
Encounter with terrorists in Kishtwar, operation by security forces ongoing.
जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में मुठभेड़, सुरक्षाबलों ने आतंकियों को घेरा 
टेरर फंडिंग मामले में सजा काट रहे यासीन मलिक के लिए महबूबा मुफ्ती ने लगाई रहम की गुहार
यासीन मलिक के लिए महबूबा मुफ्ती ने लगाई रहम की गुहार, अमित शाह को लिखी चिट्ठी 

हालांकि 5 अगस्त को दोनों देशों के बीच संघर्ष विराम के उल्लंघन की कुछ खबरें आईं थीं, लेकिन भारतीय सेना ने कहा कि पाकिस्तान की ओर से कोई संघर्ष विराम का उल्लंघन नहीं हुआ. सेना ने बयान में कहा कि पुंछ क्षेत्र में संघर्ष विराम उल्लंघन की कुछ मीडिया और सोशल मीडिया रिपोर्ट्स आई हैं, स्पष्ट किया जाता है कि नियंत्रण रेखा पर कोई उल्लंघन नहीं हुआ है. 

Advertisement

वहीं, शनिवार को एक कार्यक्रम में एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने वायुसेना के पूर्व सैनिकों से कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अपने आतंकवाद-रोधी लक्ष्य पूरे होने के बाद खत्म कर दिया गया था. उन्होंने कहा कि अगर इसे लंबे समय तक खींचा जाता, तो बहुत ज्यादा नुकसान होता. उन्होंने कहा कि हमने युद्ध बहुत जल्दी रोक दिया. ये सच है कि पाकिस्तान पीछे हट गया था. उसने घुटने टेक दिए. हमारा उद्देश्य आतंकवाद को रोकना था, और हमने उस पर हमला किया. हमने अपने उद्देश्य पूरे कर लिए थे. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement