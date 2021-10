जम्मूू-कश्मीरः गृहमंत्री अमित शाह आज रात पुलवामा के CRPF कैंप में रुकेंगे, कल लौटेंगे दिल्ली

गृहमंत्री अमित शाह (Union Minister Amit Shah) के जम्मू-कश्मीर दौरे का आज तीसरा दिन है. अमित शाह सोमवार को पुलवामा जिले के लेथपोरा में जाएंगे. शाह वहां सीआरपीएफ कैंप (CRPF Camp) का दौरा करके शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे. फिर CRPF कैंप में डिनर करेंगे और रात को वहीं ठहरेंगे. मंगलवार को उनकी दिल्ली वापसी होगी.

इससे पहले सोमवार को अमित शाह ने श्रीनगर में एक जनसभा को संबोधित किया. इस दौरान उन्होंने जम्मू कश्मीर में बीजेपी सरकार की ओर से दी जा रही विकास परियोजनाओं का के बारे में बात की.

अपने संबोधन के दौरान उन्होंने मंच से बुलेट प्रूफ ग्लास शील्ड हटाई और कहा, "मुझे बहुत ताने सुनाए गए. बहुत बोला गया. बहुत कड़े शब्दों में बोला गया. लेकिन मैं आज आप लोगों के साथ खुलकर बात करना चाहता हूं. इसलिए मैं बिना बुलेट प्रूफ ग्लास के आप लोगों से बात कर रहा हूं. फारूक साहब ने मुझे पाकिस्तान से बात करने का सुझाव दिया है, लेकिन मैं घाटी के युवाओं और लोगों से बात करूंगा."

