J-K: हिजबुल मुजाहिदीन का पूर्व आतंकी गिरफ्तार, 19 साल बाद पुलिस के हत्थे चढ़ा

जम्मू-कश्मीर में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है. केंद्र शासित प्रदेश के किश्तवाड़ जिले में पुलिस ने 19 साल की लंबे सर्च के बाद हिजबुल मुजाहिदीन के एक पूर्व आतंकवादी को गिरफ्तार कर लिया है. इससे पहले भी पिछले दिनों लंबे समय से छिप रहे 2 अन्य आतंकवादी पकड़े जा चुके हैं.

जम्मू-कश्मीर पुलिस ने बताया कि रियासी के अरनास गांव का रहने वाला दुल्ला उर्फ जमील पिछले 11 दिनों में किश्तवाड़ में पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया तीसरा पूर्व आतंकवादी है जो फरार हो गया था.

पुलिस प्रवक्ता ने कहा कि विशेष पुलिस दल ने विशेष सूचना पर कई संदिग्ध स्थानों पर छापेमारी की और दुल्ला उर्फ जमील को गिरफ्तार किया, जो वर्तमान में चटरू क्षेत्र के कुंडवार गांव में छुपा हुआ था.

Ex-Militant of HM outfit turned absconder who was evading his arrest from the last 19 years arrested by Kishtwar Police.The absconder,identified as Dulla @Jameel R/oArnas Reasi at present Kundwar Chatroo,wanted in case FIR No.38/2002 U/S435/120B/RPC 7/27IA Act regd. at PS Chatroo pic.twitter.com/QH3rKTOXa7