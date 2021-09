जम्मू कश्मीर के शोपियां में एनकाउंटर, एक आतंकवादी ढेर, पिस्टल और गोला बारूद बरामद

जम्मू-कश्मीर में शोपियां के कुशवा आज सुबह एनकाउंटर (Shopian Encounter) हुआ, जिसमें एक आतंकी को मार गिराया गया है. आतंकी को सुरक्षबलों ने सरेंडर करने का भी मौका दिया था, लेकिन वह राजी नहीं था. आतंकी की पहचान अनायत अशरफ डार के रूप में हुई है. उसके पास से पुलिस को पिस्टल और गोलियां मिली हैं.

जानकारी के मुताबिक, अनायत अशरफ डार हाल ही में आतंकी संगठन में शामिल हुआ था. फिलहाल वह ओवर ग्राउंड वर्कर (OGW) के रूप में काम कर रहा था. इनका काम आतंकियों के लिए रसद सहायता, नकद, आश्रय आदि का इंतजाम करना होता है. डार ड्रग्स की तस्करी में भी शामिल बताया गया है.

Jammu & Kashmir: A terrorist has been killed in an encounter with security forces during a search & cordon operation in Kashwa, Shopian. The security forces launched the operation after he fired upon a civilian last night, as per police.



(Visuals deferred by unspecified time) pic.twitter.com/1QqbGUsyOu