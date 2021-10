जम्मू-कश्मीरः आतंक के खिलाफ सुरक्षाबलों का ऑपरेशन जारी, अनंतनाग और बांदीपोरा में 1-1 दहशतगर्द ढेर

जम्मू-कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ सुरक्षाबलों का ऑपरेशन जारी है. आज सुबह अनंतनाग में एनकाउंटर में सुरक्षाबलों ने एक आतंकी को मार गिराया. हालांकि, आतंकी की पहचान अभी नहीं हो सकी है. कश्मीर जोन की पुलिस के मुताबिक इस एनकाउंटर में एक पुलिसकर्मी भी घायल हुआ है.

आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है. एक पिस्टल और एक ग्रेनेड बरामद किया गया है. वहीं, अनंतनाग के बाद बांदीपोरा में भी एनकाउंटर में एक आतंकी को ढेर कर दिया है. कश्मीर आईजी ने बताया कि आतंकी की पहचान इम्तियाज अहमद डार के रूप में हुई है जो प्रतिबंधित संगठन लश्कर-ए-तैयबा (टीआरएफ) से जुड़ा हुआ था. इम्तियाज हाल ही में शाहगुंड में आम नागरिकों की हत्या में शामिल था.

हालांकि, अभी भी बांदीपोरा में सर्च ऑपरेशन जारी है. सुरक्षाबलों ने मोर्चा संभाला हुआ है. बता दें कि बंदीपोरा में यह दूसरा एनकाउंटर है. इससे पहले कोकरनाग में एक आतंकी मार गिराया गया था.

#Encounter has started at Gundjahangir, #Hajin area of #Bandipora. Police & Security Forces are on the job. Further details shall follow. @JmuKmrPolice