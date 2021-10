पुंछ में फॉरवर्ड पोस्ट पर पहुंचे सेना प्रमुख नरवणे, आतंकी हमलों और सेना के एक्शन के बीच अहम दौरा

सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकंद नरवणे (Army Chief Gen MM Naravane) जम्मू के अहम दौरे पर हैं. आज वह पुंछ जिले में लाइन ऑफ कंट्रोल (LoC) के पास फॉरवर्ड एरिया (अग्रिम इलाके) में जाकर जवानों से भी मिले. इस दौरान अधिकारों ने उन्हें सुरक्षा की स्थिति और काउंटर टेरर ऑपरेशन्स की जानकारी दी.

पिछले कुछ दिनों से बढ़ रही आतंकी घटनाओं को देखते हुए उनका यह दो दिन का दौरा काफी अहम माना जा रहा है. बता दें कि पुंछ और राजौरी में सेना आतंकियों के खात्मे के लिए बड़े पैमाने पर एंटी टेरर अभियान चला रही है.

Army Chief General MM Naravane visited forward areas of White Knight Corps & undertook a first-hand assessment of the situation along the Line of Control. He was briefed by commanders on the ground about the present situation & ongoing counter-infiltration operations: Indian Army pic.twitter.com/PsrheZgnfP