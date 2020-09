कंगना के खिलाफ अभद्र भाषा पर महिला आयोग से एक्शन की मांग, लिखा पत्र

बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत के खिलाफ अभद्र भाषा को लेकर हिमाचल प्रदेश राज्य महिला आयोग ने चिंता जाहिर की है. हिमाचल प्रदेश राज्य महिला आयोग ने इस सिलसिले में राष्ट्रीय महिला आयोग को पत्र लिखकर एक्शन लेने का आग्रह किया है.

हिमाचल प्रदेश राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. डेजी ठाकुर ने शुक्रवार को बताया कि हमने अभिनेत्री कंगना रनौत के खिलाफ अभद्र भाषा के इस्तेमाल और मुंबई में उनके दफ्तर को ढहाने के मामले में कार्रवाई करने का आग्रह करते हुए राष्ट्रीय महिला आयोग को खत लिखा है.

We have written to National Commission for Women, urging it to take action in the matter of the use of foul language against actor Kangana Ranaut and demolition of her office in Mumbai: Dr Daisy Thakur, Chairperson of Himachal Pradesh State Commission for Women (11.09.2020) pic.twitter.com/uTsgZIN8fS