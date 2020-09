तकरार के बीच कंगना को घेरने की तैयारी, ड्रग्स कनेक्शन में मुंबई पुलिस शुरू कर सकती है जांच

एक्ट्रेस कंगना रनौत पर सियासी बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है. बीजेपी, महाराष्ट्र की उद्धव सरकार को लगातार घेर रही है तो कंगना ने भी शिवसेना के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है. इस बीच मुंबई पुलिस कंगना के ड्रग्स कनेक्शन को लेकर जांच शुरू करने वाली है.

मुमकिन है कि आज (शनिवार) से कंगना के खिलाफ ड्रग्स कनेक्शन को लेकर जांच शुरू हो जाए. मुंबई पुलिस को सरकार की वो चिट्ठी मिल गई है, जिसमें जांच के आदेश दिए गए हैं. जांच के लिए अध्ययन सुमन के 2016 में दिए इंटरव्यू को आधार बनाया गया है. इंटरव्यू में कंगना के कोकीन लेने का खुलासा किया था. हालांकि, अब वो इस विवाद से पल्ला झाड़ रहे हैं.

बता दें कि शुक्रवार को महाराष्ट्र के गृह राज्यमंत्री अनिल देशमुख ने कंगना रनौत के ड्रग्स मामले को उठाया. उन्होंने कंगना के एक्स बॉयफ्रेंड अध्ययन सुमन के एक पुराने इंटरव्यू के आधार पर इस मामले को उठाया है. अध्ययन सुमन ने अपने उस इंटरव्यू में कंगना के ड्रग्स लेने का दावा किया था. ये भी कहा था कि कंगना ने उन्हें भी जबरदस्ती ड्रग का सेवन कराया था.

कंगना ने किया था ये ट्वीट

बता दें कि इससे पहले कंगना ने ड्रग कनेक्शन के आरोपों पर ट्वीट कर लिखा था- प्लीज मेरा ड्रग टेस्ट कीजिए, मेरे कॉल रिकॉर्ड्स की जांच कीजिए अगर आपको ड्रग्स पेडलर्स को लेकर मुझसे कोई भी लिंक्स मिलता है तो मैं अपनी गलती मान लूंगी और हमेशा के लिए मुंबई छोड़ दूंगीं. आपसे मिलने के लिए इच्छुक हूं.

I am more than happy to oblige @MumbaiPolice @AnilDeshmukhNCP please do my drug tests investigate my call records if you find any links to drug peddlers ever I will accept my mistake and leave Mumbai forever, looking forward to meet you 🙂 https://t.co/gs3DwcIOvP