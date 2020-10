कालका-शिमला के बीच आज से बहाल ट्रेन सर्विस, कोरोना के कारण 7 महीने से थी बंद

रेलवे ने कालका-शिमला मार्ग पर आज यानी 21 अक्टूबर से स्पेशल ट्रेनों का संचालन शुरू कर दिया है. कोरोना संकट के कारण सात महीने तक बंद रही टॉय ट्रेन आज (बुधवार) से शुरू हो रही है. रेलवे के अनुसार, त्योहार के सीजन में होने वाली भीड़ को ध्यान में रखते हुए कालका-शिमला (Kalka and Shimla) ट्रेन सर्विस फिर से शुरू की जा रही है. बता दें कि कोरोना संक्रमण के बीच लॉकडाउन की वजह से इस ट्रैक पर ट्रेन सेवाएं मार्च से सस्पेंड थी.

रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट कर जानकारी देते हुए कहा कि लंबे अंतराल के बाद 21 अक्टूबर से कालका-शिमला ट्रैक पर फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनों (Festival Special Trains) का संचालन शुरू हो रहा है. इससे यात्रियों को आने-जाने की सुविधा मिलेगी और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा. रेल मंत्री ने यात्रियों से सफर के दौरान सुरक्षित रहने एवं सावधानी बरतने की अपील भी की.



देखें: आजतक LIVE TV



The festival special train between Kalka and Shimla will start operations from 21st October. This will enhance ease of movement and provide a big boost to the tourism & hospitality sector. Take all the necessary precautions while travelling for a safe & happy journey. pic.twitter.com/GAxBLCtXLo



जानें शेड्यूल एवं टाइमिंग

(04516) कालका-शिमला स्पेशल ट्रेन (टॉय ट्रेन) कालका से दोपहर 12:10 बजे रवाना होकर शाम 5:04 बजे शिमला पहुंचेगी. गुरुवार को (04516) शिमला-कालका ट्रेन शिमला से सुबह 10:40 बजे रवाना होगी, जो दोपहर 2:26 बजे कालका पहुंचेगी. बता दें कि रेलवे ने फेस्टिवल सीजन के मद्देनजर इस स्पेशल ट्रेन के संचालन का फैसला लिया है. कालका-शिमला एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन में दो लग्जरी डिब्बों सहित सात डिब्बे होंगे.

Himachal Pradesh: Kalka-Shimla Express to ply from today after a gap of almost 7 months.



Prince Sethi, Superintendent, Shimla Railway Station says, "We are ready to welcome the train after a long gap. All precautionary measures will be taken for safety of passengers." #COVID19 pic.twitter.com/vBEbvFkVni