Himachal Cloud Burst: हिमाचल के कुल्लू में बादल फटने से भारी नुकसान, पानी में बह गईं 10 दुकानें और गाड़ियां

Himachal Pradesh Weather: मॉनसून सीजन के दूसरे फेज में कई राज्यों में इन दिनों जमकर बारिश हो रही है. पहाड़ी राज्यों में लगातार बरसात के चलते खतरा बढ़ने लगा है. उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में लैंडस्लाइड और बादल फटने की घटनाएं सामने आती रही हैं. बीती रात, हिमाचल के कुल्लू जिले के आनी में बादल फटने से कई दुकानें और गाड़ियां पानी में बह गईं.

बादल फटने की यह घटना बीती रात तीन बजे की है. बादल फटने से देवठी पंचायत और आनी बाजार में बाढ़ ने नुकसान हुआ है. आनी में अचानक बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई, जिसके बाद सब्जी मार्केट में 10 दुकानें और तीन कार बह गईं. वहीं, आनी के ही गूगरा और देवठी गांव में भी कई घरों में पानी घुस गया. गूगरा गांव में कई घरों और गाड़ियों को भी बाढ़ से नुकसान हुआ है. इस घटना के बाद से ही जिला प्रशासन बचाव कार्य में लगा हुआ है.

राज्य के कई जिलों में 24 घंटे से भारी बारिश हो रही है, जिसकी वजह से कई नदियों का जलस्तर बढ़ गया है. मंडी जिले में भी भारी बारिश के चलते आम जन-जीवन अस्त-व्यस्त हो गया है.

Himachal Pradesh | Heavy rain in last 24 hours, leads to an increase in the water level of rivers and rivulets, including Suketi river, causing severe waterlogging and a flood-like situation in parts of the state. Visuals from Mandi where normal life is affected. pic.twitter.com/MtJAXUZcuY