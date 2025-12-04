scorecardresearch
 
हिमाचल के हमीरपुर में रैगिंग... कक्षा 12 के छह छात्रों पर कक्षा 8 छात्र को प्रताड़ित करने का आरोप, केस दर्ज

हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले के सुजानपुर इलाके के एक स्कूल में कक्षा 8 के छात्र के साथ कथित रैगिंग के मामले में कक्षा 12 के छह छात्रों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है. पीड़ित छात्र के पिता की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ रैगिंग एक्ट और POCSO एक्ट के तहत मामला दर्ज किया. जांच जारी है.

पुलिस की जांच शुरू.(Photo: Representational)
हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले में सुजानपुर क्षेत्र के एक नामी स्कूल से रैगिंग का गंभीर मामला सामने आया है. यहां कक्षा 8 के एक छात्र ने आरोप लगाया है कि स्कूल के ही कक्षा 12 के छह छात्रों ने न सिर्फ उसकी रैगिंग की, बल्कि उसे अश्लील हरकतों के लिए मजबूर किया और आत्महत्या के लिए उकसाया. पीड़ित छात्र चंबा जिले का रहने वाला है.

घटना सामने आने के बाद पीड़ित छात्र के पिता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद सुजानपुर पुलिस ने छेड़छाड़, रैगिंग और पॉक्सो एक्ट की संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया है.

अश्लील हरकतें और टॉर्चर का आरोप

शिकायत में पिता ने बताया कि आरोपित सीनियर छात्रों ने उनके बेटे के साथ अश्लील हरकतें कीं और उसके साथ मारपीट भी की. जब बच्चा डरते-डरते हॉस्टल वार्डन के पास पहुंचा और पूरी घटना बताई, तो आरोपी सीनियर और ज्यादा आक्रामक हो गए.

पीड़ित के अनुसार, वार्डन से शिकायत करने का बदला लेते हुए उन छह छात्रों ने उसे बुरी तरह पीटा, गालियां दीं और उसे 45 मिनट तक बार-बार 'मुर्गा' बनने की सजा दी.

पुलिस जांच शुरू, SP ने दी जानकारी

घटना सार्वजनिक होने के बाद शिक्षा विभाग और पुलिस विभाग में हलचल बढ़ गई है. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तुरंत जांच शुरू कर दी.

हमीरपुर के एसपी बलबीर सिंह ठाकुर ने बताया कि पीड़ित के बयान दर्ज किए गए हैं और आरोपों की जांच की जा रही है. सभी छात्रों की भूमिका की समीक्षा की जा रही है और कानून के तहत आगे की कार्रवाई की जाएगी.

