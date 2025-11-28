मंत्री जगह सिंह नेगी की RSS पर टिप्पणी को लेकर हिमाचल विधानसभा में BJP सदस्यों का हंगामा

हिमाचल प्रदेश विधानसभा में शुक्रवार को राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी की आरएसएस (RSS) के खिलाफ की गई टिप्पणी को लेकर भाजपा ने जोरदार हंगामा किया. भाजपा विधायकों ने मंत्री की टिप्पणी को सदन की कार्यवाही से हटाने (एक्सपंज) और माफी मांगने की मांग की और नारे लगाते हुए सदन के बीच में (वेल) आ गए. नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रश्नकाल से पहले मुद्दा उठाना चाहा, लेकिन स्पीकर कुलदीप सिंह पठानिया ने अनुमति नहीं दी. इससे नाराज भाजपा सदस्यों ने सदन में नारेबाजी शुरू कर दी, जिसके बाद स्पीकर ने 25 मिनट के लिए सदन स्थगित कर दिया.

और पढ़ें

प्रश्नकाल के बाद जयराम ठाकुर ने कहा, 'राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने आरएसएस के खिलाफ अपमानजनक और असंसदीय भाषा का इस्तेमाल किया. 1925 में स्थापित आरएसएस ने देशसेवा में अहम भूमिका निभाई है. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को लेकर उनकी आपत्तिजनक टिप्पणियां सदन की कार्यवाही से हटाई जाएं और मंत्री माफी मांगें.' उन्होंने कहा कि जगत सिंह नेगी हिमाचल सरकार की छवि खराब कर रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू उन्हें रोकने में असमर्थ हैं.

जगत सिंह नेगी का बचाव करते हुए संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि टिप्पणी किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं, बल्कि एक संगठन के खिलाफ थी. राजनीतिक दलों का एक-दूसरे से जुड़े संगठनों पर बोलना आम बात है. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी अपने मंत्री का बचाव करते हुए कहा, 'विपक्ष को जगत सिंह नेगी से व्यक्तिगत दुश्मनी है. जब भी वे बोलते हैं, भाजपा वॉकआउट कर लेती है. सदन की कार्यवाही बाधित करना उनकी आदत बन गई है.'

Advertisement

हिमाचल प्रदेश विधानसभा के स्पीकर कुलदीप सिंह पठानिया ने भाजपा सदस्यों से कहा कि वह मंत्री जगत सिंह नेगी की आरएसएस पर की गई टिप्पणियों की समीक्षा करेंगे और अगर कुछ अनुचित पाया गया तो उसे कार्यवाही से हटा दिया जाएगा. इसके बाद सदस्यों के निजी विधेयकों पर चर्चा के दौरान कोरम पूरा न होने पर स्पीकर ने सदन सोमवार तक के लिए स्थगित कर दिया.

---- समाप्त ----