जींद: पराली जलाने के मामलों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं, SP ने 10 पुलिसकर्मियों को किया निलंबित

पराली जलाने की बढ़ती घटनाओं पर जींद पुलिस ने कड़े कदम उठाए हैं. जींद के पुलिस अधीक्षक जीरो टॉलरेंस नीति के तहत 10 पुलिस कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया. पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि ये सख्त कार्रवाई इसलिए की गई है, क्योंकि पर्यावरण सुरक्षा जैसे संवेदनशील मामले में पुलिस की जिम्मेदारी पर ढील बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

हरियाणा के जींद में 10 पुलिसकर्मी निलंबित. (File Photo: ITG)
प्रदूषण की बढ़ती समस्या और पराली जलाने की घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए जींद पुलिस ने तत्काल प्रभाव से 10 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है. पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि पुलिस अधीक्षक जींद कुलदीप सिंह (भा.पु.से.) ने जीरो टॉलरेंस नीति के तहत ये कदम उठाया है. जींद पुलिस की ये कार्रवाई पर्यावरण सुरक्षा जैसे संवेदनशील मुद्दे पर पुलिस की जिम्मेदारी में किसी भी स्तर की ढील को बर्दाश्त न करने के संकेत के रूप में देखी जा रही है.

पुलिस प्रवक्ता ने प्रेस नोट जारी कर जानकारी दी कि जिला जींद में पराली जलाने की घटनाएं बढ़ने के मद्देनजर पुलिस द्वारा कड़े निर्देश जारी किए गए थे. पुलिस अधीक्षक जींद कुलदीप सिंह (भा.पु.से.) के स्पष्ट निर्देशों में जीरो टॉलरेंस नीति के तहत 10 पुलिस कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है. हाल ही में बीट क्षेत्र में पराली जलाने के मामले सामने आने के बाद ये सख्त फैसला लिया गया.

किसानों को जागरूक कर रही हैं टीम

प्रवक्ता के अनुसार, थाना उचाना-थाना गढ़ी और अन्य थाना क्षेत्रों की पुलिस टीमें पिछले कई दिनों से गांव-गांव जाकर किसानों को जागरूक कर रही थीं. टीमों ने पराली जलाने के नुकसान के बारे में विस्तार से समझाया और इसे न जलाने की अपील की. इसके बावजूद कुछ स्थानों पर ऐसी घटनाएं होने से पुलिस को मजबूरन कार्रवाई करनी पड़ी.

लोगों से की पराली न जलाने की आपील

जींद एसपी ने आगे के लिए सख्त चेतावनी जारी की है. उन्होंने स्पष्ट कहा है कि भविष्य में किसी भी कर्मचारी द्वारा ड्यूटी में लापरवाही पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. साथ ही पराली जलाने वाले व्यक्तियों के खिलाफ भी बिना किसी रियायत के कड़ी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी. उन्होंने आम लोगों से पर्यावरण बचाने के प्रयास में सहयोग करने और पराली जलाने से परहेज करने की अपील की है.

