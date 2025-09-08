सोनीपत: स्विमिंग पूल में डूबने से दस साल के मासूम की मौत, घटना CCTV में कैद

सोनीपत के गांव नाहरा नहारी के पास बने स्विमिंग पूल में दस साल के मासूम अरमान की डूबने से मौत हो गई. अरमान अपने साथियों के साथ पूल में नहाने गया था. पूरी घटना सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गई है, जिसमें अरमान पानी में डूबता दिखाई दे रहा है और अन्य नहाने आए युवक उसे पानी से बाहर निकालते दिख रहे हैं.

सूचना मिलने के बाद सोनीपत पुलिस मौके पर पहुंची और अरमान का शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भेजा गया. पोस्टमार्टम पूरा होने के बाद शव परिवार को सौंप दिया गया. अरमान की मौत से परिवार में गहरा सदमा है. माता-पिता और रिश्तेदार का रो-रोकर बुरा हाल है.

जानकारी के अनुसार, गांव नाहरा नहारी में एक निजी व्यक्ति ने स्विमिंग पूल खोला हुआ है, जिसमें आसपास के युवक नहाने आते हैं. इसमें ही अरमान अपने साथियों के साथ पूल में उतरा और तभी हादसा हो गया. पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पूरी घटना की जांच कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि हादसा लापरवाही के कारण हुआ या अन्य कोई वजह थी.

उत्तर प्रदेश का रहने वाला है परिवार

बता दें कि अरमान का परिवार उत्तर प्रदेश के इटावा जिले का रहने वाला है. परिवार रोजी-रोटी कमाने के लिए सोनीपत आया था. पुलिस ने चेतावनी दी है कि स्विमिंग पूल में सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम होना अनिवार्य है और बिना देखभाल बच्चों को पानी में न उतारा जाए. यह घटना सुरक्षा और बच्चों की निगरानी के महत्व पर एक गंभीर चेतावनी भी पेश करती है.

