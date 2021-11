गुरुग्राम: 'दिक्कत हो तो गुरुद्वारे में आ जाएं', खुले में नमाज के विरोध के बीच सिख समुदाय की पेशकश

दिल्ली से सटे गुरुग्राम में खुले में नमाज को लेकर हो रहे विरोध के बीच सिख समुदाय ने एक पेशकश की है. गुरुग्राम के सदर बाजार गुरुद्वारा कमेटी ने मुस्लिम समाज के लोगों से कहा है कि अगर उन्हें नमाज़ अदा करने में परेशानी आ रही है तो वो गुरुद्वारे में आकर कोविड प्रोटोकॉल के तहत नमाज पढ़ सकते हैं.

गुरुद्वारा सिंह साहेब गुरुग्राम कमेटी के अध्यक्ष शेरदिल सिंह सिद्धू का कहना है कि गुरुद्वारा गुरुओं का घर है और गुरु के घर में आने पर किसी भी धर्म के व्यक्ति पर रोक नहीं है. अगर कोई अपनी इबादत यहां आकर करना चाहता है तो वो गुरुद्वारे के बेसमेंट में अपनी इबादत कर सकता है.

Gurugram's Sadar Bazaar Gurudwara offers space for Namaz



It's 'Guru Ghar', open for all communities with no discrimination. There shouldn't be any politics here. Basement is now open for Muslim brothers who want to offer 'Jumme ki namaz': Sherdil Singh Sidhu Gurudwara president pic.twitter.com/6gNW3eSuAz