रोहतक में एनकाउंटर, कुख्यात बदमाश साहिल घायल, चार साथी गिरफ्तार

हरियाणा के रोहतक जिले में शुक्रवार सुबह पुलिस और बदमाशों के बीच बड़ी मुठभेड़ हुई. जसिया गांव के पास CIA-1 की टीम ने कुख्यात अपराधी साहिल और उसके साथियों को घेर लिया जिसके बाद मुठभेड़ में पुलिस और बदमाशों के बीच करीब एक दर्जन राउंड फायरिंग हुई. बदमाश साहिल के पैर में गोली लगी है जबकि चार अन्य को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया.

पुलिस को सूचना मिली थी कि पांच बदमाश एक काली कार में जसिया गांव के खेतों में बने मकान में ठहरे हुए हैं और किसी बड़ी वारदात की साजिश रच रहे हैं. सूचना पर पहुंची CIA टीम ने जब उन्हें सरेंडर करने को कहा, तो बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी. पुलिस ने तुरंत जवाबी कार्रवाई की और इलाके को घेर लिया.

साहिल पर हत्या, लूट और स्नैचिंग के कई केस

घायल बदमाश साहिल को PGI रोहतक के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है. साहिल पर हत्या, लूट और स्नैचिंग जैसे आधा दर्जन से ज्यादा मामले दर्ज हैं. वह सांपला गांव का रहने वाला है और पांच साल पहले अपनी प्रेमिका तनिष्का पर शादी के बाद गोलियां चलाने के मामले में जेल जा चुका है.

पुलिस ने मौके से एक पिस्तौल, कारतूस, तलवार, और एक कार बरामद की है. जांच में सामने आया है कि यह गैंग विदेशों में बैठे अपराधियों के संपर्क में था और उन्हीं के इशारे पर वारदात की योजना बना रहा था.

SP सुरेंद्र भौरिया ने कहा कि पुलिस बदमाशों को किसी भी सूरत में नहीं बख्शेगी, गोली चलाने वालों को गोली से जवाब मिलेगा. उन्होंने यह भी कहा कि इस गैंग की संपत्तियों की जांच की जाएगी और अवैध संपत्ति को जब्त किया जाएगा.

