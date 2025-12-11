हरियाणा: 18 से 20 लोग घर में घुसे, लाठी-डंडों से पीट-पीटकर की हत्या, महिलाएं भी शामिल, इस वजह से हुआ मर्डर 

हरियाणा के रेवाड़ी में एक जमीन विवाद ने खौफनाक रूप ले लिया. गांव के एलआईसी एजेंट महेश की लाठी-डंडों और धारदार हथियारों से पीट-पीटकर हत्या कर दी गई. यह घटना बुधवार और गुरुवार की रात की है. जानकारी के अनुसार गांव के ही महावीर और उसके परिवार के करीब 18 से 20 लोग महेश के घर में घुस आए. उनके हाथों में लाठी, डंडे और धारदार हथियार थे.

घर में घुसते ही आरोपियों ने महेश पर हमला कर दिया. उसके सिर पर कई बार डंडे मारे गए और हाथ-पैर पर धारदार हथियार से वार किए गए. हमले में कई महिलाएं भी शामिल थीं. वारदात के बाद आरोपियों ने महेश के शव को घसीटकर घर के बाहर फेंक दिया और धमकी देते हुए वहां से फरार हो गए.

युवक की पीट-पीटकर हत्या

महेश को बचाने की कोशिश में उसके भाई मुख्तयार, भाभी सरोज और चाची धनपति भी बुरी तरह घायल हो गए. सभी घायलों का इलाज सिविल अस्पताल में चल रहा है. बताया जा रहा है कि विवाद डेढ़ किल्ला जमीन को लेकर है, जो 2017 से कोर्ट में विचाराधीन है. महेश ने यह जमीन 2006 में महावीर से खरीदी थी लेकिन कब्जा नहीं मिला.

19 नामजद लोगों के खिलाफ केस दर्ज

परिजनों ने आरोप लगाया कि महावीर के परिवार ने एक साल पहले भी हमला किया था लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की. इस बार हमले में महेश की मौत हो गई. डीएसपी ने बताया कि 19 लोगों के खिलाफ नामजद केस दर्ज कर लिया गया है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें बनाई गई हैं. अस्पताल में पोस्टमॉर्टम के बाद भी परिवार शव लेने को तैयार नहीं है. उनका कहना है कि जब तक आरोपियों पर सख्त कार्रवाई नहीं होती, वे अंतिम संस्कार नहीं करेंगे.

