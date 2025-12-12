बेटे को परीक्षा दिलाने 800 किलोमीटर कार चलाकर पहुंचे पिता को अब IndiGo कंपनी देगी पैसे

देश की सबसे बड़ी एयरलाइंस कंपनी इंडिगो में फ्लाइट ऑपरेशन क्राइसिस शुरू होने के बाद देश भर में ऐसे हजारों परिवार थे जो एयरपोर्ट पर फंस गए. कोई अपनी बहन की शादी में नहीं पहुंच पाया तो कोई अपनों के अंतिम संस्कार में भी शामिल नहीं हो पाया और किसी की परीक्षा और नौकरी छूट गई. ऐसे में रोहतक के एक पिता ने फ्लाइट कैंसिल होने के बाद अपने बेटे को परीक्षा में शामिल कराने के लिए रात में लगातार 800 किलोमीटर कार चलाई और समय रहते बेटे को दिल्ली से इंदौर पहुंचा दिया.

पंघाल परिवार को अब मिलेगा मुआवजा

अब रोहतक के पंघाल परिवार को हुई इस दिक्कत के लिए इंडिगो कंपनी की तरफ से उन्हें 10000 हजार रुपये का मुआवजा मिलेगा और 10 हजार रुपये का ट्रैवल वाउचर भी दिया जाएगा जिसे एक साल के अंदर कभी भी टिकट बुकिंग में इस्तेमाल किया जा सकेगा.

दरअसल रोहतक के मायना गांव के युवा निशानेबाज आशीष चौधरी पंघाल इंदौर स्थित प्रतिष्ठित डेली कॉलेज में 12वीं कक्षा के छात्र हैं. वो इन दिनों छुट्टी पर घर आए हुए थे और 8 दिसंबर से उनकी परीक्षा शुरू होनी थी.

इससे पहले 6 दिसंबर की शाम को उन्हें इंदौर के कॉलेज में सम्मानित किया जाना था जिसके लिए दिल्ली से इंदौर की फ्लाइट पहले से ही बुक थी. ऐसे में उनके पिता राजनारायण पंघाल उन्हें कार से दिल्ली एयरपोर्ट पर छोड़ने के लिए गए हुए थे.

फ्लाइट कैंसिल होने के बाद ट्रेन में नहीं मिली सीट

एयरपोर्ट पर जाकर पता चला कि इंदौर जाने वाली इंडिगो की फ्लाइट कैंसल कर दी गई है. यह खबर मिलते ही उसके पिता के माथे पर चिंता की लकीरें खिंच गई कि आखिर उनका बेटा अब अपनी परीक्षा में कैसे शामिल होगा.

पिता को लगा कि फ्लाइट कैंसिल होने की वजह से अब उनका बेटा आशीष एक ओर जहां अवार्ड समारोह में भाग नहीं ले पाएगा, वहीं 8 दिसंबर से शुरू होने वाली प्री-बोर्ड परीक्षा भी छूटने का डर था. पहले उन्होंने इंदौर जाने वाली सभी ट्रेनों में रिजर्वेशन के लिए खूब कोशिश की लेकिन जब ट्रेन में सीट नहीं मिली तो उन्होंने बेटे को खुद इंदौर पहुंचाने की ठान ली.

दिल्ली से इंदौर की दूरी करीब 800 किलोमीटर है. ऐसे में राजनारायण ने तुरंत फैसला लिया कि अब वो बेटे को खुद कार चलाकर 800 किलोमीटर की दूरी तय कर इंदौर पहुंचाएंगे ताकि वो परीक्षा में शामिल हो सके. उन्होंने रात भर कार ड्राइव की और अगले दिन बेटे को समय पर लेकर इंदौर पहुंच गए. इसके बाद उन्होंने कहा कि इंडिगो की फ्लाइट कैंसिल होने के बाद उन्हें डर था कि कहीं बेटे की परीक्षा न छूट जाए इसलिए उन्होंने ये फैसला लिया.

राजनारायण को इंडिगो क्यों देगा पैसे

दरअसल इंडिगो एयरलाइंस कंपनी ने ऐलान किया है कि उड़ान क्राइसिस के दौरान जिन यात्रियों की फ्लाइट कैंसिल हुई है उन्हें कंपनी की तरफ से 10 हजार का मुआवजा और 10 हजार रुपये का ट्रैवल वाउचर दिया जाएगा. चूंकि इंदौर की उड़ान भी एयरलाइंस कंपनी ने रद्द की थी इसलिए डीजीसीए के नियमों के मुताबिक पंघाल परिवार को भी इंडिगो की तरफ मुआवजा मिलेगा.

