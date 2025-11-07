scorecardresearch
 

Feedback

ईंट से सिर फोड़कर मार डाला पुलिसकर्मी को, हिसार में सब इंस्पेक्टर की हत्या से मचा हड़कंप, 5 गिरफ्तार

हरियाणा के हिसार में शराब के नशे में धुत युवकों ने एडीजीपी कार्यालय में तैनात सब इंस्पेक्टर रमेश कुमार की ईंट से पीट-पीटकर हत्या कर दी. रमेश ने युवकों को गाली-गलौज से रोका था. पुलिस ने 10 नामजद में से 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और दो वाहन जब्त किए हैं. बाकी की तलाश में छापेमारी जारी है.

Advertisement
X
मृतक सब इंस्पेक्टर रमेश की फाइल फटो. (Photo: Parveen Kumar/ITG)
मृतक सब इंस्पेक्टर रमेश की फाइल फटो. (Photo: Parveen Kumar/ITG)

हरियाणा के हिसार जिले के श्याम लाल ढाणी इलाके में एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है. यहां एडीजीपी कार्यालय में तैनात सब इंस्पेक्टर रमेश कुमार की कुछ युवकों ने ईंट से हमला कर हत्या कर दी. जानकारी के मुताबिक, गुरुवार रात करीब साढ़े दस बजे कुछ युवक शराब के नशे में गली में गाली-गलौज और हुड़दंग कर रहे थे. इस दौरान रमेश कुमार ने घर से बाहर निकलकर उन्हें रोका और शांत रहने को कहा, जिस पर वे वहां से चले गए. लेकिन लगभग 20–30 मिनट बाद वही युवक अपने साथ कई अन्य लोगों को लेकर वापस लौटे और सब इंस्पेक्टर रमेश तथा उनके भतीजे अमित कुमार पर हमला कर दिया.

ईंट से सिर पर हमला कर दी हत्या

हमले के दौरान आरोपियों ने रमेश कुमार पर ईंट से वार किया, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए. परिवार के लोगों ने तुरंत उन्हें हिसार के सामान्य अस्पताल पहुंचाया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई. रमेश कुमार के भतीजे अमित को मामूली चोटें आईं. घटना की सूचना मिलते ही एडीजीपी हिसार रेंज के.के. राव और एसपी शशांक कुमार सावन मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की.

सम्बंधित ख़बरें

युवकों ने घर के आगे कर दी सब इंस्पेक्टर की हत्या
हिसार में सब इंस्पेक्टर की पीट-पीटकर हत्या, घर के बाहर हुड़दंग रोकने पर युवकों ने किया हमला 
यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा की जमानत अर्जी खारिज. (File Photo: ITG)
यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को नहीं मिली राहत, जमानत अर्जी खारिज 
ज्योति मल्होत्रा के खिलाफ SIT ने दाखिल की चार्जशीट. (File Photo: ITG)
ज्योति मल्होत्रा के खिलाफ SIT ने दाखिल की 2500 पन्नों की चार्जशीट, जासूसी को लेकर इन बातों का जिक्र 
Inspiring Family from Hisar: Daughter Received Presidential Award
हिसार का प्रेरणादायक परिवार, बेटी को मिला राष्ट्रपति पुरस्कार 
knife in hand
बाल कटवाकर आया करो… डांट से चिढ़े छात्रों ने स्कूल डायरेक्टर की हत्या की 

यह भी पढ़ें: जासूसी के आरोप में जेल में बंद यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को नहीं मिली राहत... हिसार कोर्ट ने खारिज की जमानत अर्जी

पुलिस की त्वरित कार्रवाई, पांच आरोपी गिरफ्तार

पुलिस ने मृतक के भतीजे अमित कुमार की शिकायत पर 10 नामजद और कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया. मामला थाना HTM हिसार में दर्ज किया गया है. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पांच आरोपियों-महेंद्र उर्फ गब्बर, सुभाष उर्फ साहिल, प्रवीण उर्फ लला और जतीन और नरेंद्र को गिरफ्तार किया है. इसके अलावा, वारदात में इस्तेमाल की गई एक कार और दो स्कूटी भी बरामद की गई हैं. गिरफ्तारी के दौरान आरोपी महेंद्र उर्फ गब्बर ने फरार होने की कोशिश की, जिसमें उसका हाथ टूट गया, जबकि नरेंद्र और सुभाष को भी पैर में चोटें आईं.

Advertisement
पुलिस की गिरफ्त में आरोपी.
पुलिस की गिरफ्त में आरोपी.

रिश्तेदारी में हुआ विवाद 

एसपी शशांक कुमार सावन ने बताया कि आरोपियों और मृतक के बीच दूर की रिश्तेदारी थी और सभी एक ही इलाके में रहते थे. शराब पीने के बाद आपसी कहासुनी झगड़े में बदल गई, जो हत्या तक जा पहुंची. पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए अन्य फरार आरोपियों की तलाश में विशेष टीमें गठित की हैं.

परिवार को मिलेगा विभागीय सहयोग

एसपी ने कहा कि किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा और सभी के खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी. उन्होंने बताया कि मृतक रमेश कुमार की रिटायरमेंट नजदीक थी. उनके परिवार में पत्नी, दो बेटियां और एक बेटा है. पुलिस विभाग इस दुख की घड़ी में परिवार के साथ खड़ा है और हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया गया है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    बिहार चुनाव लाइव
    Chapra Vidhan Sabha
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election Result 2025
    Buxar Election
    Bihar Election 2025
    करियर राशिफल
    Alinagar MLA
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Raghopur Election
    Mahua Chunav
    Mokama Election
    Karakat Election
    Gopalganj Election
    Advertisement