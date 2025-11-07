ईंट से सिर फोड़कर मार डाला पुलिसकर्मी को, हिसार में सब इंस्पेक्टर की हत्या से मचा हड़कंप, 5 गिरफ्तार

हरियाणा के हिसार जिले के श्याम लाल ढाणी इलाके में एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है. यहां एडीजीपी कार्यालय में तैनात सब इंस्पेक्टर रमेश कुमार की कुछ युवकों ने ईंट से हमला कर हत्या कर दी. जानकारी के मुताबिक, गुरुवार रात करीब साढ़े दस बजे कुछ युवक शराब के नशे में गली में गाली-गलौज और हुड़दंग कर रहे थे. इस दौरान रमेश कुमार ने घर से बाहर निकलकर उन्हें रोका और शांत रहने को कहा, जिस पर वे वहां से चले गए. लेकिन लगभग 20–30 मिनट बाद वही युवक अपने साथ कई अन्य लोगों को लेकर वापस लौटे और सब इंस्पेक्टर रमेश तथा उनके भतीजे अमित कुमार पर हमला कर दिया.

ईंट से सिर पर हमला कर दी हत्या

हमले के दौरान आरोपियों ने रमेश कुमार पर ईंट से वार किया, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए. परिवार के लोगों ने तुरंत उन्हें हिसार के सामान्य अस्पताल पहुंचाया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई. रमेश कुमार के भतीजे अमित को मामूली चोटें आईं. घटना की सूचना मिलते ही एडीजीपी हिसार रेंज के.के. राव और एसपी शशांक कुमार सावन मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की.

पुलिस की त्वरित कार्रवाई, पांच आरोपी गिरफ्तार

पुलिस ने मृतक के भतीजे अमित कुमार की शिकायत पर 10 नामजद और कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया. मामला थाना HTM हिसार में दर्ज किया गया है. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पांच आरोपियों-महेंद्र उर्फ गब्बर, सुभाष उर्फ साहिल, प्रवीण उर्फ लला और जतीन और नरेंद्र को गिरफ्तार किया है. इसके अलावा, वारदात में इस्तेमाल की गई एक कार और दो स्कूटी भी बरामद की गई हैं. गिरफ्तारी के दौरान आरोपी महेंद्र उर्फ गब्बर ने फरार होने की कोशिश की, जिसमें उसका हाथ टूट गया, जबकि नरेंद्र और सुभाष को भी पैर में चोटें आईं.

पुलिस की गिरफ्त में आरोपी.

रिश्तेदारी में हुआ विवाद

एसपी शशांक कुमार सावन ने बताया कि आरोपियों और मृतक के बीच दूर की रिश्तेदारी थी और सभी एक ही इलाके में रहते थे. शराब पीने के बाद आपसी कहासुनी झगड़े में बदल गई, जो हत्या तक जा पहुंची. पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए अन्य फरार आरोपियों की तलाश में विशेष टीमें गठित की हैं.

परिवार को मिलेगा विभागीय सहयोग

एसपी ने कहा कि किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा और सभी के खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी. उन्होंने बताया कि मृतक रमेश कुमार की रिटायरमेंट नजदीक थी. उनके परिवार में पत्नी, दो बेटियां और एक बेटा है. पुलिस विभाग इस दुख की घड़ी में परिवार के साथ खड़ा है और हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया गया है.

