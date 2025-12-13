गुरुग्राम में अवैध विदेशी शराब का भंडाफोड़... 3 हजार 921 पेटियां बरामद, वाइन शॉप मालिक राजस्थान से गिरफ्तार

साइबर सिटी गुरुग्राम में अवैध विदेशी शराब के कारोबार का बड़ा मामला सामने आया है. एल-2, एल-14A, सिग्नेचर टॉवर (ZGRE-14) में स्थित M/s Surender की वाइन शॉप पर पुलिस और आबकारी विभाग की संयुक्त कार्रवाई में भारी मात्रा में अवैध विदेशी शराब बरामद की गई. यह शराब बिना होलोग्राम और बिना ट्रैक-ट्रेस स्ट्रिप्स के पाई गई, जो पूरी तरह गैरकानूनी है.

एसीपी ईस्ट अमित भाटिया ने बताया कि आबकारी विभाग की शिकायत के बाद सिग्नेचर टॉवर स्थित शराब की दुकान पर रेड की गई थी. रेड के दौरान वाइन शॉप के दो कमरों से 3 हजार 921 पेटियां और 176 बोतलें विदेशी शराब बरामद हुईं. सभी शराब पर न तो होलोग्राम था और न ही ट्रैक-ट्रेस स्ट्रिप्स लगी हुई थीं. बरामद शराब की पूरी सूची बनाकर जब्त किया गया.

आबकारी एक्ट के तहत केस, SIT का गठन

एसीपी अमित भाटिया के अनुसार, मामले की जांच थाना सेक्टर-40 पुलिस को सौंपी गई और एक्साइज एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया. मामले की गंभीरता को देखते हुए एसीपी ईस्ट के नेतृत्व में एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) का गठन किया गया. SIT ने तकनीकी और जमीनी जांच करते हुए वाइन शॉप के मालिकों तक पहुंच बनाई.

जांच के दौरान SIT ने कार्रवाई करते हुए वाइन शॉप के एक मालिक को राजस्थान के झुंझुनूं से गिरफ्तार किया. गिरफ्तार आरोपी की पहचान अंकुश गोयल (40 वर्ष), निवासी गुरु नानक मोहल्ला, नारनौल (हरियाणा) के रूप में हुई. पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वाइन शॉप के कुल तीन मालिक हैं और उसका भी इसमें हिस्सा है. बरामद विदेशी शराब उसी और उसके साथियों के जरिए वाइन शॉप में जमा की गई थी.

कस्टम और एक्साइज ड्यूटी की चोरी का आरोप

पुलिस जांच में सामने आया कि एल-2 और एल-14A के तहत चल रही ZGRE-14 वाइन शॉप के मालिकों ने यह विदेशी शराब कस्टम ड्यूटी की चोरी कर भारत में मंगवाई. इसके बाद बिना एक्साइज ड्यूटी चुकाए इस शराब को बेचकर सरकार को करोड़ों रुपये का नुकसान पहुंचाया जा रहा था.

एसीपी ईस्ट अमित भाटिया ने बताया कि गिरफ्तार वाइन शॉप मालिक को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लेने की तैयारी की जा रही है. अब तक इस मामले में आरोपी अंकुश गोयल और वाइन शॉप के मैनेजर अजय समेत दो लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है. पुलिस टीम अन्य फरार आरोपियों की तलाश में लगातार दबिश दे रही है और जल्द ही और गिरफ्तारियां होने की संभावना जताई जा रही है.

