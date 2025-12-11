scorecardresearch
 
गुरुग्राम: गाय को नॉन-वेज खिलाने वाला युवक गिरफ्तार, घर जाकर पीटने वाले पांचों गुंडे भी सलाखों के पीछे

गुरुग्राम में गाय को नॉन-वेज मोमोज खिलाने वाले आरोपी रितिक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर रहा था. इसी घटना पर आपत्ति जताकर उसके घर पहुंचकर मारपीट करने वाले पांच आरोपियों को भी पुलिस ने हिरासत में लिया है. दोनों मामलों में पुलिस ने अलग-अलग FIR दर्ज कर त्वरित कार्रवाई की है.

आरोपी रितिक.(Photo: Neeraj Vashishta/ITG)
गुरुग्राम में सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो ने बड़ा विवाद खड़ा कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए दो अलग-अलग मामलों में कुल छह आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पहला मामला उस युवक से जुड़ा है जिसने लाइव वीडियो के दौरान गाय को नॉन-वेज मोमोज खिला दिए थे.

दूसरा मामला उसी युवक के साथ हुई मारपीट से संबंधित है. पुलिस ने साफ कहा है कि कानून हाथ में लेने की अनुमति किसी को नहीं है और ऐसा करने वालों पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी.

पहला मामला: गाय को नॉन-वेज मोमोज खिलाया 

पुलिस थाना सेक्टर-56 गुरुग्राम में धारा 299 और 325 BNS के तहत FIR दर्ज हुई थी. आरोपी की पहचान रितिक (29), निवासी न्यू कॉलोनी के रूप में हुई. रितिक यूट्यूब पर वीडियो बनाता है. उसने बताया कि वह हुड्डा मार्केट में मोमोज खाने का लाइव कम्पटीशन स्ट्रीम कर रहा था. उसी दौरान लाइव चैट में एक व्यक्ति ने वीडियो में पीछे खड़ी गाय को मोमोज खिलाने की चुनौती दी. 

इसके बाद रितिक ने बिना सोचे समझे उसे नॉन-वेज मोमोज खिला दिए और वीडियो सोशल मीडिया पर डाल दी, जो तेजी से वायरल हो गई. पुलिस ने रितिक को गुरुग्राम से गिरफ्तार किया और उसके कब्जे से वह मोबाइल फोन बरामद किया गया जिसके जरिए वीडियो शूट और अपलोड की गई थी. पुलिस की इस कार्रवाई ने इलाके में साफ संदेश दिया कि धार्मिक भावनाओं से जुड़े मामलों में कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

दूसरा मामला: आरोपी पर हमला करने वाले पांच युवक

रितिक द्वारा गाय को नॉन-वेज खिलाने की हरकत से नाराज होकर कुछ युवक उसके घर पहुंच गए और उसके साथ मारपीट की. इस मामले में पुलिस थाना न्यू कॉलोनी में धारा 115, 190, 191(2), 351(2) BNS के तहत मामला दर्ज किया गया.

पुलिस ने मारपीट करने वाले पांच युवकों को भी गिरफ्तार किया. आरोपियों की पहचान इस प्रकार हुई- पटेल नगर का रहने वाला चमन खटाना (45), बार गुर्जर का रहने वाला रोहित (29), बुलंदशहर (वर्तमान में गुरुग्राम) का रहने वाला ललित (25), ज्योति पार्क का रहने वाला तेशव (22) और न्यू पालम विहार का रहने वाला आयुष्मान (20) है. पूछताछ में इन युवकों ने कहा कि वे रितिक की हरकत से गुस्से में थे और वीडियो बनाते हुए उसे सबक सिखाने पहुंचे थे.

गुरुग्राम

कानून हाथ में लेने वालों पर सख्त चेतावनी

गुरुग्राम पुलिस ने कहा कि किसी भी सूरत में नागरिकों को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जा सकती. चाहे अपराध कितना भी बड़ा हो, कार्रवाई केवल कानूनी तरीके से ही होगी. पुलिस ने दोनों मामलों में त्वरित कार्रवाई कर सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. यह मामला सोशल मीडिया की लापरवाही, धार्मिक भावनाओं और भीड़-मानसिकता तीनों पर गंभीर सवाल खड़े करता है.

